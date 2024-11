Reacţia lui Costel Gâlcă, după Universitatea Craiova - Hermannstadt 3-1: "Trebuie să dăm mai mult"! Pe cine a remarcat - Antena Sport

Costel Gâlcă le-a transmis jucătorilor săi, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 3-1, că vrea mai mult de la ei. Antrenorul Universităţii Craiova l-a remarcat pe Alex Mitriţă, care a intrat în repriza a doua.

În urma acestei partide, Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 în Liga 1. Oltenii au ajuns la 26 de puncte din 16 meciuri. Hermannstadt e în continuare lanterna clasamentului, cu doar 13 puncte după 16 etape.

Mesajul lui Costel Gâlcă pentru jucătorii săi, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 3-1

”Sunt bucuros că am câștigat, dar am început partida în dezavantaj, ca în meciurile anterioare. După aceea, puțin câte puțin, am ajuns în careu și prin insistența lui Paradela am obținut un penalty. Puteam să marcăm mai multe goluri, dar nu am făcut-o.

Știam că Mitriță e important pentru noi. În opinia mea, el nu era pregătit pentru un meci întreg. A intrat foarte bine, ne-a ajutat și la faza golului doi, a închegat jocul.

E importantă victoria, dar trebuie să avem continuitate, constanță în joc pe toată durata partidei. Trebuie să jucăm mult mai bine, mai ambițioși pentru că putem juca mult mai bine. Trebuie să dăm mai mult, să avem o atitudine mai bună”, a declarat Costel Gâlcă după Universitatea Craiova – Hermannstadt 3-1.