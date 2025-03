Reacţia lui Gică Hagi, după Botoşani - Farul 4-3: "Ăsta e obiectivul!" Răspunsul dat când a fost întrebat de Bergodi - Antena Sport

Gică Hagi a reacţionat după ce Farul a pierdut partida de la Botoşani, scor 3-4. „Regele” a anunţat că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hagi a refuzat să răspundă când a fost întrebat despre posibila venire a lui Cristiano Bergodi la Farul.

Gică Hagi, după Botoşani – Farul 4-3

„Din păcate pentru noi e greu când primești patru goluri. Noi am înscris trei și cred că rezultatul arată tot. O primă repriză care trebuie uitată complet, din toate punctele de vedere. Defensivi am fost foarte slabi, iar la pauză le-am spus că e fotbal și se poate întâmpla orice. Am marcat de trei ori, dar așa e fotbalul. Nu ne cade bine, trebuie să ne uităm înainte.

E greu să găsești explicații la un lucru care trebuie uitat. A început play-out-ul și nu mai contează ce a fost, contează ce e acum. Trebuie să ne trezim. Urmează meciuri, urmează fotbal. Avem de luptat, e fotbal și nu trebuie să cedăm.

(n.r. Au apărut zvonuri cu privire la venirea lui Bergodi la Farul. Vreți să-l aduceți?) Altă întrebare, altă întrebare. (n.r. Ce obiectiv are Farul?) Farul trebuie să fie la anul în prima ligă și își dorește să fie la anul în prima ligă. Că e acolo sus, jos, luptăm pentru că sunt meciuri dificile. Ăsta e obiectivul„, a spus Gică Hagi la digisport.ro.