Reacţia lui Marius Şumudică după şedinţa făcută de Dan Şucu: "Erau toţi ochi şi urechi" - Antena Sport

Reacţia lui Marius Şumudică după şedinţa făcută de Dan Şucu: "Erau toţi ochi şi urechi" Marius Şumudică, în timpul unui meci / Profimedia Iată reacţia lui Marius Şumudică după şedinţa făcută de Dan Şucu. Acţionarul majoritar al giuleştenilor a avut o întâlnire săptămâna aceasta cu jucătorii şi staff-ul echipei sale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rezultatele slabe din acest început de sezon l-au făcut pe Dan Şucu să facă o şedinţă cu întreaga echipă, pentru a înţelege de ce, în ciuda condiţiilor bune oferite, echipa nu performează. Reacţia lui Marius Şumudică după şedinţa făcută de Dan Şucu: „Erau toţi ochi şi urechi” Dan Şucu nu a evitat nici subiectul Marius Şumudică, iar acţionarul majoritar i-a asigurat pe jucătorii săi că Şumudică va fi antrenorul echipei până la finalul sezonului, indiferent de rezultatele obţinute. Antrenorul celor de la Rapid este de părere că discuţiile legate despre plecarea sa reprezintă un subiect închis, după ce a spus Dan Şucu în cadrul şedinţei. De asemenea, el a ţinut să îi mulţumească lui Şucu pentru că şi-a făcut timp pentru această şedinţă, fiind de părere că aceasta a fost cea mai benefică şedinţă la care a luat parte de când este antrenor: „Când Dan Şucu spune ce spune, subiectul e închis. Nu am simţit niciun fel de problemă, nici nu stau zi de zi să vorbesc, noi suntem la baza noastră, ei sunt la birouri. Dar de fiecare dată, ţinem legătura, fie că e Viorel Moldovan…am văzut nişte aberaţii, că am interzis că vină la antrenamente directorul financiar. Nici nu mi-a zis că vrea să vină la antrenament şi nici nu m-ar deranja. Sunt un tip deschis, dau voie şi presei, nu mă deranjează. Reclamă

În 20 de ani de carieră, cred că a fost cea mai benefică şedinţă la care am luat parte. Am văzut prin exprimarea jucătorilor. Când am toată echipă, analizez adversarul şi lucrez pe asta. Când am făcut vizionare, erau toţi ochi şi urechi, şedinţa i-a ajutat foarte mult. Îi mulţumesc domnului Şucu, printre problemele pe care le are, trebuia să ajungă la Guvern, a venit, şi-a făcut timp, totul a fost constructiv. Îţi ia de pe umeri presiunea pe care o ai ca antrenor”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Aaron Boupendza și Clinton N’Jie pot juca în Rapid – Farul!

Aaron Boupendza și Clinton N’Jie pot juca în meciul Rapid – Farul! Anunțul a fost făcut chiar de oficialii clubului din Giulești, prin intermediul rețelelor de socializare.

Meciul dintre Rapid și Farul Constanța se va juca pe data de 21 octombrie, de la ora 21:00. Partida care contează pentru etapa cu numărul 13 a sezonului de Liga 1 va fi LIVE TEXT pe AS.ro.

Cu câteva zile înaintea partidei cu echipa lui Gică Hagi, oficialii clubului Rapid au anunțat că Aaron Boupendza și Clinton N’Jie au drept de joc în Liga 1 și ar putea debuta în partida din etapa cu numărul 13. Giuleștenii au publicat și prima reacție a jucătorilor: Aaron Boupendza: „Abia aștept debutul!”

Clinton N’Jie: „Sunt gata de primul meci!”

