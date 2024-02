"Resimţiţi presiunea luptei la titlu?" Reacţia imediată a lui Alexandru Albu, după Poli Iaşi - Rapid 3-1 - Antena Sport

Reclamă

„Nu digerăm bine deloc, am venit aici încrezători. Am început bine partida, cu ocazii uriaşe. Nu am luat cele mai bune decizii pe ultimii 30 de metri şi asta ne-a costat. A venit acel gol, revenirea lor şi acolo practic au intrat ei în meci.

Nu numai Săpunaru a greşit, a greşit toată lumea. Toţi greşim, suntem o familie… trebuie să ne încurajăm, să ne ridicăm de joc. Ne aşteaptă un meci greu cu UTA, trebuie să luăm cele 3 puncte.

Reclamă

(Resimţiţi presiunea luptei la titlu?) Nu, dacă resimţeam presiunea nu cred că mai câştigam 5 din 5. Astăzi nu am luat deciziile cele mai bune. Trebuie să fim un pic mai lucizi pentru că avem calitate foarte mare acolo în faţă. E păcat„, a declarat Alexandru Albu la digisport.ro.

Poli Iaşi – Rapid 3-1 şi bucureştenii sunt la primul eşec în 2024

Echipa Poli Iaşi a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a 27-a din Superligă. Oaspeţii au condus cu 1-0.

Portarul ieşenilor, Ailenei, a intervenit bine în faţa lui Burmaz, în minutul 7, iar gazdele au replicat prin şutul lui Luca Mihai, din minutul 25. La pauză s-a intrat cu scor alb , însă repriza secundă a meritat aşteptarea. Rapid a deschis scorul prin Ermal Krasniqi, în minutul 52, însă gazdele au egalat repede, prin Bettaieb, în minutul 55. Finalul de meci a fost electrizant: Harrison a avut gol anulat de VAR pentru ofsaid (min 83), pentru ca gazdele să înscrie totuşi pe final de două ori. Alin Roman a făcut 2-1 în minutul 87, iar Harrison a stabilit scorul final în minutul 90+4. S-a încheiat 3-1 pentru Poli Iaşi.

Reclamă 4 / 0/3

Cum arată clasamentul actualizat al Ligii 1: 1. FCSB – 55 puncte

2. CFR Cluj – 48 puncte

3. Rapid – 48 puncte

4. Farul – 41 puncte

5. Universitatea Craiova – 39 puncte

6. Hermannstadt – 37 puncte

7. UTA – 37 puncte

8. Petrolul – 35 puncte

9. U Cluj – 34 puncte

10. Sepsi – 33 puncte

11. Oţelul – 32 puncte

12. FCU Craiova – 30 puncte

13. Poli Iaşi – 30 puncte

14. FC Voluntari – 27 puncte

15. Dinamo – 22 puncte

16. FC Botoşani – 20 puncte POLI IAŞI: Ailenei – Todoroski, Samoyoa, Fl. Ilie, Marchioni, Stefanovici – L. Mihai (Jatoba 67), Bordeianu (Allanzinho 46), Saghiri (A. Roman 81) – S. Buş (Kabran 67), Bettaieb (Harrison 77). ANTRENOR: Leo Grozavu RAPID: Aioani – Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Djokovic (Oaidă 64), Al. Albu (Hromada 78), Papeau (Petrila 64) – Burmaz (Hasani 78), A. Rrahmani, E. Krasniqi (Funsho 78). ANTRENOR: Cristiano Bergodi Cartonaşe galbene: – Arbitri: Radu Petrescu – Ovidiu Artene, Mircea Mihail Grigoriu – Claudiu Marcu Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Lucian Rusandu Reclamă

Observator: Iosif Olah

Cine va câştiga titlul mondial de Formula 1 în 2024? Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...