"Să se facă dreptate!" Gigi Becali a luat o decizie radicală după FCSB - Universitatea Craiova 1-0 şi deschide robinetul cu bani! - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat noi investiţii după victoria FCSB-ului cu Universitatea Craiova, cu 1-0. Meciul câştigat de roş-albaştri cu echipa antrenată de Mirel Rădoi a consfinţit câştigarea sezonului regular de către echipa antrenată de Elias Charalambous. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După fluierul final al partidei, Gigi Becali a anunţat că va introduce în teren o echipă improvizată cu Olympique Lyon. Becali a spus că îl interesează doar ca echipa lui să nu fie umilită, adică să piardă la o diferenţă mai mare de 3 goluri. Gigi Becali le măreşte salariile unor jucători: „Să se facă dreptate" Totodată, Gigi Becali a anunţat că a decis să le mărească salariile unor jucători. Printre aceştia se află Adrian Şut, care a marcat singurul gol al victoriei cu Universitatea Craiova, şi Juri Cisotti. Becali a explicat că William Baeten, care nu evoluează mai deloc pentru FCSB, primeşte în jur de 20.000 de euro pe lună. Patronul roş-albaştrilor vrea să îl titularizeze pe Baeten cu Lyon, pentru a-i odihni pe titulari. „Cu Lyon joacă Toma, joacă Musi, joacă Baeten, joacă Malcom Edjouma, Dawa, Ştefănescu. Chiricheş, dacă e suspendat cu Rapid, o să joace.

(n.r: Nu vă e frică de o înfrângere usturătoare?) Ei nu sunt jucători? Ei de ce iau salarii? Baeten are vreo 20.000 salariu, el ia banii degeaba? Ei sunt jucători la FCSB și trebuie să joace fotbal.

(n.r. Crețu rămâne?) Păi normal că rămâne! I-am mărit salariul! După, am vorbit și cu Șut, a zis că are 15.000, gata, de mâine 20.000! Și Cisotti are 15.000, facem 20.000, gata, să se facă dreptate!”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Roş-albaştrii sunt campionii sezonului regular

FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 30-a din Liga 1. FCSB intră în play-off de pe prima poziţie a clasamentului.

