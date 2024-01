"Şansele de salvare ale lui Dinamo sunt zero!" Verdictul fostului jucător de la FCSB şi Rapid bagă frica în "câini" - Antena Sport

Reclamă

„Dinamo era mereu contracandidată la titlu. Nu exista altceva. Politica lor a fost greșită, după plecarea lui Borcea s-au perindat acționari. Au venit oameni care nu s-au priceput la fotbal, fără bani, au vrut să profite de brand. Chiar îmi pare rău de Dinamo, văd că se pune accent pe echipă, e bine că se face asta.

Dinamo merită mai mult. Sper să se găsească soluții. Dar șansele de salvare sunt zero. Am văzut Dinamo, sunt momente când joacă bine, au fost meciuri bune. Dar, per ansamblu, campionatul e o competiție de anduranță. Vin meciurile cu presiune, sunt jucători fără experiență acolo.

Moralul este tot mai scăzut când pierzi meciuri la rând. Când s-a mai salvat Voluntari, a început cu niște victorii noul an. Asta dă încredere și speranță. Dar, în situația asta nu văd șanse să se salveze”, a declarat Tibi Bălan pentru gsp.ro.

Tibi Bălan a ajutat-o pe Unirea Urziceni să câştige titlul în sezonul 2008-2009, chiar dacă Dinamo era mare favorită. A mai jucat pentru U Cluj, Rapid, Gaz Metan Mediaş, Sportul Studenţesc, FCSB, FC Voluntari şi Farul.

Andrei Nicolescu, pus la zid după campania de transferuri de la Dinamo

Andrei Nicolescu a fost pus la zid, după campania de transferuri din această iarnă, de la Dinamo. Basarab Panduru l-a criticat pe administratorul special al trupei din Ştefan cel Mare, pentru faptul că formaţia alb-roşie a făcut un singur transfer în această perioadă de mercato.

Dinamo l-a transferat doar pe fundaşul central Darko Velkovski. S-a mai zvonit, de asemenea, că Zeljko Kopic a pus ochii şi pe doi jucători din prima ligă din Suedia, însă mutările nu s-au oficializat, până în prezent. „Ce transferuri au încercat? Cum? Erai plecat în Mexic când trebuia să faci transferuri. Nu. E literă de lege, e bază în fotbal: tu, ca manager ce ești, nu ai vacanță când toți au vacanță. Nu eu inventez asta. Tu trebuie să pregătești asta. Nu că aveam sau n-aveam pregătit. După aia te trezești că ăla nu vine, ăla nu vine. Atunci nu ești manager de fotbal. Nu ai cum, dacă în perioada în care trebuie să muncești, tu mergi în vacanță, că așa merg jucătorii. Nu ai cum! Tu nu ai vacanță, până se termină perioada asta de transferuri. Nu ai cum să ai vacanță, indiferent cine ești. Că asta faci ca manager. Tu nu iei vacanță, când iau alții. Cu echipa asta…”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.