Scandal uriaş după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2! Preşedintele clubului a acuzat dur arbitrajul: "Nu suntem lăsaţi să jucăm" - Antena Sport

Scandal uriaş după Unirea Slobozia – Petrolul 1-2! Preşedintele clubului Unirea Slobozia a acuzat dur arbitrajul.

Şi antrenorul Unirii Slobozia, Adrian Mihalcea, a acuzat o „viciere de rezultat” după ce echipa lui a pierdut acasă cu Petrolul.

„Am început meciul destul de bine. Am avut ocazii. Am deschis scorul, au deschis ei scorul sau cum a fost. Nici nu mai știu la momentul de față, Sunt atât de supărat. E a nu știu câta oară când suntem dezavantajați, foarte multe erori de arbitraj împotriva noastră.

La meciul de azi am avut gol, l-au anulat. A ridicat steagul din prima. Eliminarea lui Gele a fost ușoară, ce putem să zicem mai mult? Poate incomodăm noi cu ceva sau poate greșesc eu cu ceva. Sunt erori mari de arbitraj împotriva noastră, de ce nu s-a dus la VAR la faza golului nostru? Nu s-a dus nimeni să vadă.

Nu suntem lăsați să jucăm fotbal, îmi pare rău pentru ce se întâmplă. Petrolul n-are nicio vină. A jucat fotbal, felicitări pentru victorie. E frustrant pentru noi pentru că la fiecare meci ni se anulează gol sau se ia o decizie împotriva noastră.