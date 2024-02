Scandal uriaş la Dinamo - Hermannstadt 1-0! Şeful firmei de pază a fost ridicat de jandarmi şi scos din stadion - Antena Sport

Reclamă

Marius Măldărăşanu şi Dani Coman au răbufnit după meciul cu Dinamo

Marius Măldărăşanu şi Dani Coman au răbufnit după Dinamo – Hermannstadt 1-0. Antrenorul celor de la Hermannstadt a spus echipa sa a avut un gol valabil. Măldărăşanu s-a referit despre faza din minutul 41, când s-a dictat ofsaid.

Şi Dani Coman a avut un discurs dur la adresa lui Iulian Călin, arbitrul partidei cu Dinamo.

Reclamă

„Am văzut pe telefon. Am înţeles că toată lumea spune că vine mingea de la adversar. Jucătorul lui are controlul mingii, dar nu contează. Le-am zis jucătorilor că trebuie să fim perfecţi pentru că tot ce va fi la limită, le va da lor. Orice fază la limită pentru adversari va fi dată lor. Trebuie să fim prea perfecţi. Istoricul meciurilor cu VAR mă face să cred că tot ce va fi la limită va fi pentru ei. Eu nu am vorbit cu arbitrii pentru că vreau să rămân concentrat pe echipa mea. Mai sunt 6 puncte şi ne vom bate pentru ultima etapă„, a spus Marius Măldărăşanu la digisport.ro.

„A fost gol valabil. Cred că ar trebuie analizată faza asta mult mai atent de cei de la CCA. Am pierdut 3 puncte care ne puteau duce în playoff. VAR-ul ne ajută, dar cred că nici arbitrii nu sunt prea pregătiţi. Dacă nu suntem ca ceilalţi şi să ţipăm toată ziua pe la televizor, nu înseamnă că suntem slabi”, a spus şi Dani Coman.

Dinamo a deschis scorul în minutul 25, Pavicic i-a pasat lui Goncalo Gregorio şi acesta a înscris cel de-al şaselea gol stagional. Sibienii au preluat controlul jocului şi au ratat pe final de repriză, la lovitura de cap a lui Gabi Iancu, scoasă de Golubovic în minutul 43. Bejan l-a încercat şi el cu o lovitura de cap pe Golubovic, în minutul 53, dar scorul nu a mai fost modificat până la final, iar dinamoviştii s-au impus cu 1-0, ajungând la a treia victorie din ultimele patru meciuri.

Reclamă 4 / 0/3

Cine va câştiga Marele Premiu al Bahrainului? Max Vertappen Charles Leclerc Sergio Perez Lewis Hamilton Carlos Sainz Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...