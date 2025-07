Andrei Nicolescu a făcut scandal după meciul cu Csikszereda! Ameninţări la adresa gazdelor: "Ruşine absolută" - Antena Sport

Tehnicianul “câinilor” l-a lăudat pe Alex Musi, care a marcat la debut, însă a ţinut să îşi laude toţi elevii de pe teren.

“Am primit două goluri, a fost un moment greu. Sunt mândru de cum am reacţionat, am avut controlul meciului până la final. Am avut multe ocazii. Trebuie să fim mulţumiţi, am avut situaţii (n.r. de a marca al treilea gol). Trebuie să rezolvăm aceste greşeli şi să fim pregătiţi pentru următorul meci.

Sunt dezamăgit de primele 10 minute. Am încercat totul până la final să câştigăm meciul. Musi a fost bun, toată echipa, majoritatea jucătorilor au jucat bine.