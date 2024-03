Scandal uriaş la finalul derby-ului FCU Craiova - Universitatea Craiova! Adrian Mititelu Jr. a intervenit de urgenţă - Antena Sport

Omul care a marcat singurul gol al echipei lui Adrian Mititelu este de părere că FCU Craiova nu ar fi trebuit să piardă acest duel, având în vedere prestația bună din prima parte a meciului.

„Prima repriză…am stat mai bine decât ei. Dar după nu am mai putut să alergăm la fel, goluri luate prea uşor. Ne chinuim să marcăm. Au avut şi noroc la golul doi, o seară tristă pentru noi. La cum am jucat în prima repriză, nu meritam să pierdem.

Tot vorbim să nu mai facem greşeli, dar una e să vorbim, alta e ce facem în teren. Va fi foarte greu în play-out, dar trebuie să ne salvăm de la retrogradare.

Nu a fost prea mult timp pentru dânsul, dar am jucat destul de bine. Aşa am simţit, am căzut fizic, nu mai ajungeam la poarta lor. Foarte modest, şi ei au jucat bine în a doua repriză.

Nu se aştepta nimeni, dar suntem aici, asta e realitatea, vom încerca să facem un play-out bun, să evităm retrogradarea. Vom lupta şi să sperăm că ne vom salva destul de repede”, a spus Aurelian Chițu, la digisport.ro.