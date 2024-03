Aurelian Chițu s-a prăbușit după înfrângerea cu Universitatea Craiova: „Nu meritam să pierdem”. Care e noua misiune de la FCU - Antena Sport

Mihai Rotaru era sigur de victoria cu FCU Craiova, încă de la 0-1

Patronul de la Universitatea Craiova a dezvăluit că simțea victoria din partida cu rivala din oraș, FCU Craiova. Mihai Rotaru i-a felicitat și pe jucătorii lui Adrian Mititelu și a spus că aceștia au făcut un meci bun. Totodată, patronul Universității a vorbit și despre „războiul” cu omologul său.

„O repriză a doua foarte bună. Vor fi astfel de meciuri când jucăm în Bănie. Vreau să îi felicit și pe jucătorii echipei gazdă totuși. În prima repriză am fost trist. Ivaylo a făcut câteva schimbări și am pus stăpânire pe joc. La pauză am zis că le dăm 3-1, gol în minutul 65, 75 și 90, în mintea mea! Nu mi-a ieșit în totalitate pronosticul.

Am mizat pe modul în care au fost montați jucătorii, știind că trebuie să lupte oricât ar fi fost nevoie. Ăsta era sentimentul meu. Băieții au arătat că sunt montați. Uitați-vă la Mitriță, Ivan, Bancu, toți!

Știam că sunt foarte montați. Am avut încredere în ei. Îmi pare rău pentru Cîmpanu, dar asta a fost. Am fi câștigat doar satisfacție personală (n.r. râde). Golul lui Mirtiță a fost fabulos!

Nu este un război între mine și Mititelu, este o competiție! Jucătorii de la FCU au făcut un meci bun, nu este nicio ironie! În a doua repriză am fost noi mai buni și am întors meciul.

Am jucat acasă, am făcut 30 de minute până la stadion. Nu am nicio satisfacție că ei sunt pe loc de baraj. Strategia noastră este făcută pentru podiumul Ligii 1, nu ne gândim la titlul, dar visele nu ni le pot lua nimeni!”, a spus Mihai Rotaru la primasport.ro.