„Schimbi regula fotbalului!” Basarab Panduru pune „tunurile” pe arbitrii de la UTA - FCSB 0-1 - Antena Sport

Din momentul ăsta, la orice jucător care bagă alunecare în momentul în care un adversar trage la poartă și se produce un contact, chiar dacă fără fel de intenție, este deja penalty. Din momentul ăsta, nu trebuie să mai bagi alunecare! Dacă mai bagi, poți greși și să comiți lovitură de la 11 metri. Cu asta schimbi regula fotbalului. Nu mai poți băga alunecare în careu!”, a explicat Panduru, conform sursei citate.

Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce FCSB a primit un penalty controversat la Arad

„Omenește sunt mulțumit. Cel mai mare penalty a fost acolo, nu există mai mare decât ăsta! A dat să îl ia! Atunci e clar, îi ia piciorul, ce penalty nedrept? Este sau nu este, nu că e nedrept. Am fost mulțumit de rezultat. Am fost mulțumit și cu Sibiu, unde nu am câștigat„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.