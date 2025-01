Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce FCSB a primit un penalty controversat la Arad - Antena Sport

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce FCSB a primit un penalty controversat la Arad. Patronul de la FCSB a spus că penalty-ul a fost acordat corect.

Gigi Becali a spus că „un penalty” mai clar nu există şi că este mulţumit de rezultat, dar nu şi despre joc.

„Omenește sunt mulțumit. Cel mai mare penalty a fost acolo, nu există mai mare decât ăsta! A dat să îl ia! Atunci e clar, îi ia piciorul, ce penalty nedrept? Este sau nu este, nu că e nedrept. Am fost mulțumit de rezultat. Am fost mulțumit și cu Sibiu, unde nu am câștigat„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

UTA – FCSB 0-1. Florin Tănase a marcat golul victoriei, dintr-un penalty controversat

Florin Tănase a marcat golul victoriei celor de la FCSB cu UTA, dintr-un penalty controversat. Arbitrul Flueran a acordat penalty după ce a revăzut faza pe monitor.