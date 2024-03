Se "rupe" Arena Naţională: Rapid - FCSB, aproape SOLD OUT! Anunţul oficial făcut de giuleşteni: "Ne pregătim de istorie" - Antena Sport

„După meciul cu Dinamo spuneam că nu trebuie să protestezi la nesfârșit împotriva lipsei de civilizație, ci trebuie să și acționezi. Iar lumea se așteaptă de la Rapid să facă un gest de civilizație.

De aceea am făcut asta. Cum e posibil ca la un meci, galeria să-și încurajeze echipa de pe alt stadion? Sau cum se poate ca peluza să fie goală, iar suporterii echipei oaspete să fie suiți sus, la cucurigu? Cât de aiurea să fii să faci asta?! Unde e civilizația, unde e normalitatea?! Chiar nu mai putem să fim normali?!

Am făcut acest gest pentru normalitate. Chiar dacă nu suntem convinși că adversarii noștri vor proceda la fel. Dar dacă este vorba să rupem această stare de anormalitate, Rapid trebuie s-o facă. Sper să aibă ecou și în cealaltă tabără totuși, dar după ce am citit, nu-mi fac prea multe speranțe”, a spus Dan Șucu, potrivit gsp.ro.