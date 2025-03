"Se va juca până în ultimele două etape". Vasile Miriuţă, verdict după prima victorie cu Poli Iaşi. A declanşat criza la Petrolul lui Adrian Mutu - Antena Sport

Vasile Miriuţă a dat lovitura în faţa lui Adrian Mutu. Poli Iaşi s-a impus, scor 1-0, în faţa Petrolului şi continuă luptapentru evitarea retrogradarii din Liga 1. Singura reuşită a meciului a fost un autogol, în prelungirile primei reprize. Şutul deviat al lui Adama Diakhate a intrat în poarta oaspeţilor. Astfel, moldovenii au obţinut 3 puncte mari în lupta pentru evitarea ultimelor 4 locuri ale clasamentului.

Echipa lui Vasile Miriuţă a câştigat un meci în Liga 1 după 4 luni. Nu mai câştigaseră din noiembrie, scor 2-1, contra celor de la Oţelul.

Vasile Miriuţă, verdict despre Poli Iaşi

Vasile Miriuță şi-a lăudat echipa după victoria contra echipei lui Adrian Mutu. Spune că lupta în play-out va fi una nebună. Se va decide abia în ultimele etape. ”Este o victorie meritată. Nu știu dacă am fost echipa mai bună, dar am fost cea care și-a dorit mai mult pe un teren greu. Am întâlnit un antrenor tânăr (n.r. Adi Mutu) care sper să aibă o carieră mare, ca fotbalist a avut-o.

Am înscris prin Adama acel gol (n.r. Adama Diakhate în finalul primei reprize), după în repriza a doua am încercat să menținem rezultatul și să-i surprindem pe contraatac. Până la urmă s-a terminat 1-0, sunt trei puncte foarte importante. Băieții și-au dorit mult. Părerea mea este că arătăm din ce în ce mai bine. Nu am luat gol. Să o ținem tot așa. Mă bucur pentru băieți pentru că știu cât muncesc în timpul săptămânii.

În play-out va fi foarte greu, eu zic că se va juca până în ultimele două etape. Suntem echipe echilibrate valoric”, a spus Miriuță, la finalul meciului, conform digisport.ro.