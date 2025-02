Glumă virală făcută de Vasile Miriuţă, după ce l-a încurcat pe Neluţu Sabău în minutul 90+6: "Mentalitate nemţească!" - Antena Sport

Vasile Miriuţă a făcut o glumă virală după ce l-a încurcat pe Neluţu Sabău în meciul U Cluj – Poli Iaşi, scor 2-2, în etapa a 26-a a Ligii 1. Antrenorul de 56 de ani a obţinut primul punct după ce a fost numit pe banca moldovenilor.

Şase înfrângeri la rând avea Poli Iaşi în campionat, până să „spargă gheaţa” pe Cluj Arena. U Cluj conducea cu 2-0 în minutul 90, dar Camara a redus din diferenţă prin Camara. În al 6-lea minut de prelungiri Poli Iaşi a restabilit egalitatea. Golul a fost validat abia după intervenţia VAR.

Glumă virală făcută de Vasile Miriuţă, după U Cluj – Poli Iaşi 2-2

Vasile Miriuţă răsuflă uşurat şi s-a amuzat de modul în care a obţinut un punct. Cu peste 120 de meciuri în tricoul lui Energie Cottbus, Miriuţă a amintit de „mentalitatea nemţească”.

„De obicei sunt un antrenor norocos. Felicitări băieţilor. Acum preferam să bat UTA şi să pierzi la U Cluj. Noi nu ne batem cu U Cluj, ne batem cu celelalte.

A fost lovitura lui Nistor, parcă a pus-o cu mâna în vinclu. A venit apoi şi golul 2. Nu am avut nimic de pierdut, am mers peste ei, am marcat. E un punct bun de moral pentru că vine CFR Cluj.