"Senzaţional" Jucătorul care l-a dat pe spate pe Marius Şumudică după victoria Rapidului cu Poli Iaşi! - Antena Sport

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Marius Şumudică după victoria Rapidului cu Poli Iaşi! Marius Şumudică / Profimedia Images Jucătorul care l-a dat pe spate pe Marius Şumudică după victoria Rapidului cu Poli Iaşi este Claudiu Petrila. Petrila nu a marcat în Poli Iaşi – Rapid 1-2, dar a avut câteva incursiuni apreciate de Marius Şumudică. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Şumi" l-a lăudat şi pe Rareş Pop, tânărul de 19 ani care a marcat al doilea gol al Rapidului în meciul cu Poli Iaşi. „Senzaţional" Jucătorul care l-a dat pe spate pe Marius Şumudică după victoria Rapidului cu Poli Iaşi! „Nu-l iubesc doar pe Săpunaru, pe toți. Uitați Pop ce bine a jucat, Petrila, senzațional, a mai intrat un copil în apărare (n.r. Ignat)", a spus Marius Şumudică pentru digisport.ro după meciul cu Poli Iaşi. Rapid a obţinut prima victorie a sezonului în meciul cu Poli Iaşi. Poli Iaşi – Rapid s-a terminat 1-2, după ce giuleştenii au avut, la un moment dat, două goluri avantaj pe tabelă. Chiar dacă a câştigat la debutul la Rapid, Marius Şumudică a fost şi nemulţumit din cauza ratărilor jucătorilor săi. Rapid a obţinut prima victorie a sezonului. Paşcanu şi Rareş Pop au marcat golurile victoriei.

„Un teren greu, stadionul plin. Mulţumesc jucătorilor, este foarte important. Veneau după multe semieşecuri şi eşecuri. Nu puteam decât să lucrez la mentalul lor. Sunt şi bucuros şi supărat, că nu se poate să închidem meciul la ocaziile pe care le-am avut. Dar le mulţumesc jucătorilor, suporterilor şi ţin să îi mulţumesc şi fostului antrenor care, chiar dacă nu a reuşit să obţină rezultatele dorite, pentru că eu ştiu să fii antrenor străin într-o altă ţară.

Și țin să mulțumesc și fostului antrenor, este un om care a fost primit cu o oarecare ostilitate. Nu e ușor să antrenezi într-o țară străină. Și nu o spun cu ironie sau nu o spun cu ironie.

Şi în continuare am avut blocaj mental, la 1-0 am făcut pasul înapoi. Nu se poate să ai 3-4 ocazii la 2-0 şi să nu omorâm meciul. A jucat inima, cu injecții. Nu a mai putut, să vedem cum îl putem recupera. Eu îi iubesc pe toți, suntem o armată, eu sunt căpitanul și răspund, dar sunt la inima mea toți. O să le vină rândul tuturor. Asta înseamnă sacrificiu, dar nu îl iubesc doar pe Săpunaru, îi iubesc pe toți. Cuvintele sunt de prisos, nu mi le găsesc. Am venit acasă și am reușit să câștig. Să creadă că pot mai mult, încă sunt departe de ceea ce putem face”, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.

Reacţia din două cuvinte a lui Daniel Niculae după ce Marius Şumudică a debutat cu o victorie pe banca Rapidului! Daniel Niculae a postat imediat pe InstaStory după ce Marius Şumudică a debutat cu o victorie pe banca Rapidului. Iată reacţia din două cuvinte a lui Daniel Niculae. „Începe campionatul!”, a reacţionat Daniel Niculae pe InstaStory. Rapid a condus cu 2-0, prin golurile lui Paşcanu şi Rareş Pop, şi părea că va obţine o victorie fără emoţii. Golul lui Teixeira a aruncat în aer finalul de meci. Siegist a avut mai multe parade în final, iar Rapid a obţinut prima victorie a sezonului. Rapid a marcat prima la Iaşi, în minutul 13, dar golul lui Burmaz a fost anulat pentrui ofsaid. Portarul bucureşteniilor, Siegrist, a respins şutul lui Gheorghiţă, din minutul 22, iar Paşcanu a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 44. În startul reprizei secunde Siegrist a respins şutul lui Kamberi, din minutul 51, pentru ca Rareş Pop să înscrie două minute mai târziu şi oaspeţii conduceau cu 2-0. Burmaz a ratat incredibil, în minutul 71, iar în minutul 78 Teixeira a înscris pentru ieşeni, cu o execuţie fabuloasă, de la distanţă. Gazdele au prins curaj pe final, Rapid a suferit, dar a reuşit să obţină prima victorie a sezonului chiar la debutul pe banca tehnică pentru Marius Şumudică. În clasament Rapid este pe locul 6, cu 8 puncte, în timp ce Poli Iaşi se află pe 10, cu 7 puncte.

