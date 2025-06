Neluţu Varga e încântat după ce a aflat că CFR Cluj a picat cu Paksi: "Sper să ajungem în grupele Europa League" - Antena Sport

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, s-a declarat încântat după ce a aflat că echipa sa a va întâlni ungurii de la Paksi, în primul tur preliminar din Europa League. Echipa lui Dan Petrescu este câştigătoarea Cupei României, în timp ce Paksi este câştigătoarea Cupei Ungariei.

În urmă cu un an, Paksi trăia o adevărată umilinţă, după ce era eliminată în primul tur preliminar Europa League de altă echipă din România. Corvinul Hunedoara, formaţie de Liga 2, dar care a cucerit Cupa României în 2024, reuşea să treacă în dublă manşă de formaţia din Ungaria.

Neluţu Varga răsuflă uşurat după ce a aflat că Paksi e adversara lui CFR Cluj: “Avem şanse importante”

Neluţu Varga este încântat de tragerea la sorţi şi consideră că Paksi este un adversar ok pentru echipa lui Dan Petrescu. Mai mult, patronul formaţiei din Gruia se bucură că CFR Cluj a scăpat de Aktobe, formaţie din Kazahstan. Atât informaţiile puţine despre echipă, cât şi deplasarea lungă, le-ar fi dat bătăi de cap clujenilor:

“Am văzut că am căzut cu Paksi. Este un adversar ok pentru noi, avem șanse importante să ne calificăm. Era mai greu, probabil, dacă am fi căzut cu Aktobe. În primul rând că e distanța mai lungă până acolo și este un adversar pe care-l cunoști mai puțin.

Așa cu Paksi sper să trecem mai departe și să fie primul pas pentru a ajunge în grupele Europa League”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.