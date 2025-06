Unde se joacă FCSB - Inter Club d'Escaldes? Anunţul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

“ Începem treaba. FCSB vs Inter Primul meci de UCL va fi miercuri, 9 iulie, ora 20.30 în Ghencea. Sper ca în 2025 să se înțeleagă că noi deținem drepturile TV DOAR la meciurile de ACASĂ. ”

FCSB are parte de un adversar abordabil în primul tur preliminar al Champions League. Campioana din Liga 1 a beneficiat şi de statutul de cap de serie şi a primit o echipă slabă la tragerea la sorţi. Se va duela cu Inter Club d’Escaldes, campioana Andorrei.

FCSB şi-ar fi dorit să joace în preliminariile Ligii pe Arena Naţională, însă stadionul cel mai mare din România este rezervat în acea perioadă pentru organizarea unui festival de muzică.

Cine este Inter Club d’Escaldes, adversara FCSB din Champions League

Adversara celor de la FCSB are doar 34 de ani de existenţă. S-a înfiinţat 1991, dar a devenit rapid o forţă în micuţul fotbal din Andorra. Chiar dacă are doar 34 de ani de existenţă, Inter Club d’Escaldes are deja 4 titluri în palmares. Ultimul l-a câştigat în sezonul trecut şi astfel a ajuns în turul inaugural din Champions League.