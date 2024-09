"Și City a așteptat până la ultima fază!" Mihai Rotaru, anunţ uriaş pentru Universitatea Craiova, după egalul cu U Cluj - Antena Sport

Nu mi se pare că laud prea mult echipa. Dacă vrem să facem ca alți conducători și să ne punem poalele în cap la televizor… Gâlcă are foarte mulți jucători care au fost fie nepregătiți, fie au fost accidentați. Să vedem ce va fi când va avea toți jucătorii la dispoziție, când vor fi toți apți. Echipa se va duce în sus”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

Costel Gâlcă, discurs dur după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1

Costel Gâlcă a avut un discurs dur după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul Universităţii Craiova a fost extrem de dezamăgit de evoluţia echipei sale din prima repriză.

Gâlcă a spus că jucătorilor săi le-a fost frică în prima repriză şi nu au arătat personalitate în joc. Pe de altă parte, Gâlcă a ţinut să îi laude pe cei de la Universitatea Cluj.

„În prima repriză ne-a fost frică, nu am avut personalitate. E o echipă care e greu de desfăcut, e bine organizată. În a doua repriză am avut ceva ocazii, am avut şi şansă la gol. Puteam să întoarcem şi rezultatul, nu e suficient cu 45 de minute. Am greşit mult, când pierzi aşa mingi uşoare e nprmal să faci schimbări.

Suntem şi cu oscilaţii mari în pregătire, la unii jucători. Unii abia şi-au revenit, cum a fost Baiaram. În acest meci a fost un pic mai slăbuţ. Căutăm soluţii. Nu este ciudat pentru că dacă au luat puncte şi sunt acolo au luat pe meritul lor. E normal ca U Cluj şi Oţelul să fie acolo pentru că au omogenitate„, a spus la digisport.ro.