Costel Gâlcă, discurs dur după U Cluj - Universitatea Craiova 1-1: "Ne-a fost frică, nu am avut personalitate" - Antena Sport

Costel Gâlcă a avut un discurs dur după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul Universităţii Craiova a fost extrem de dezamăgit de evoluţia echipei sale din prima repriză.

Gâlcă a spus că jucătorilor săi le-a fost frică în prima repriză şi nu au arătat personalitate în joc. Pe de altă parte, Gâlcă a ţinut să îi laude pe cei de la Universitatea Cluj.

Costel Gâlcă, discurs dur după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1

„În prima repriză ne-a fost frică, nu am avut personalitate. E o echipă care e greu de desfăcut, e bine organizată. În a doua repriză am avut ceva ocazii, am avut şi şansă la gol. Puteam să întoarcem şi rezultatul, nu e suficient cu 45 de minute. Am greşit mult, când pierzi aşa mingi uşoare e nprmal să faci schimbări. Suntem şi cu oscilaţii mari în pregătire, la unii jucători. Unii abia şi-au revenit, cum a fost Baiaram. În acest meci a fost un pic mai slăbuţ. Căutăm soluţii. Nu este ciudat pentru că dacă au luat puncte şi sunt acolo au luat pe meritul lor. E normal ca U Cluj şi Oţelul să fie acolo pentru că au omogenitate„, a spus la digisport.ro.

Nicușor Bancu, prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1

Nicușor Bancu a oferit prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul lui Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul duelului.

„Până la urmă este bine că nu am pierdut. Am jucat cu liderul, o echipă foarte bună. Speram la o victorie, nu suntem mulțumiți, dar ținând cont ce s-a întâmplat pe teren e echitabil. Iar ne-am trezit târziu, sper ca la următorul meci să jucăm bine încă din prima repriză.