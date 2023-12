Singura condiţie pe care Gică Hagi i-a pus-o lui Denis Alibec, pentru a reveni la Farul: "Aşa, mâine, nicio problemă!" - Antena Sport

„M-am adaptat, dar e cam ciudat. E diferit, un meci poate avea ritm foarte bun, altul poate fi complet diferit apoi. Să fie foarte ușor. Cam de trei ori pe săptămână merg să mă antrenez în privat. O oră, o oră și jumătate. Mă ajută! Fac totul pentru națională!

Am spus că Farul este singura echipă la care aș putea să revin din România. Nu că mă întorc iarna asta. Dar mai e și ideea că dacă aș pleca, Farul este singura echipă la care m-aș putea întoarce. Uite, dacă e să ne gândim la un transfer, mi-aș dori să ajung tot în Europa, însă nu depinde de mine. Am contract aici.

Nu pot pune presiune pe cei de acolo pentru a forța un transfer. Nu-i corect. Am contract. Și chiar mă respectă, iar eu îi respect. N-am vorbit cu nimeni de acolo (n.r. de la Farul), dar știu că am întotdeauna porțile deschise. Mi-a spus asta domnul Hagi atunci când am plecat.

Aș vrea să am o discuție cu conducerea în acest sens mai ales pentru Euro. Însă și aici ar fi bine să prind o ofertă de la unul dintre primele 5 cluburi pentru că joacă și-n Champions League”, a spus Denis Alibec, potrivit iamsport.ro.