Soarta lui Cristiano Bergodi la Rapid a fost decisă de Dan Şucu! Cine va coordona campania de achiziţii din Giuleşti - Antena Sport

„Nu avem nicio intenție să-l demitem pe Cristiano Bergodi. Nu se pune problema ca Bergodi să plece în viitorul apropiat. Nu contează ce se va întâmpla în meciul cu Farul. Bergodi va continua din iarnă să fie antrenorul Rapidului, are toată încrederea noastră.

Vom vedea ce se întâmplă în retur. Bineînțeles, orice se poate întâmpla cu un tehnician dacă lucrurile nu merg, dar nu are rost să facem nicio speculație.

Cristiano Bergodi, vă spun răspicat, este antrenorul cu care Rapid va începe perioada de pregătire și cu care va ataca partea a doua a campionatului și bineînțeles și play-off-ul”, a declarat Dan Şucu, potrivit fanatik.ro.

Cristiano Bergodi va coordona campania de achiziţii la Rapid

Dan Şucu a dezvăluit şi că nu s-a pus problema să discute cu alţi antrenori, cu atât mai puţin cu Marius Măldăruşanu. În plus, încrederea de care se bucură Bergodi este arătată de faptul că italianul va fi cel care va coordona campania de achiziţii din această iarnă de la Rapid:

„Nu suntem în negocieri cu nimeni. Nu am contactat pe nimeni, nu am discutat cu niciun antrenor, cu atât mai puțin cu domnul Măldărășanu. Avem antrenor, pe Cristiano Bergodi. Are toată susținerea mea și a colegilor mei. Și să vă mai dezvălui ceva. Toată campania de transferuri care se face în acest moment este coordonată și făcută la dorința lui Cristiano Bergodi.

El își dorește jucătorii care vor veni, el coordonează lotul împreună cu ai mei colegi. Deci este logic să mergem mai departe cu domnul Bergodi. Am vrut să pun capăt speculațiilor. Bergodi va fi pe banca Rapidului și în 2024″, a mai spus patronul celor de la Rapid. Pentru Rapid urmează ultimul meci din 2023, la Ovidiu, cu Farul Constanţa. Echipa lui Cristiano Bergodi se află pe locul 4 după 20 de etape, cu 32 de puncte. De partea cealaltă, campioana în exerciţiu se află pe locul 6, cu 29 de puncte.