Sorin Cârţu anunţă măsuri dure după revenirea la Universitatea Craiova: "Chiar dacă asta presupune despăgubiri" - Antena Sport

Sorin Cârţu a revenit la Universitatea Craiova în postura de preşedinte onorific al echipei din Bănie. Fostul mare jucător al oltenilor şi-a reluat postul chiar în ziua în care a împlinit 69 de ani, la aproape un an şi jumătate de la momentul în care a renunţat la acest post.

Chiar dacă este preşedinte onorific, Sorin Crâţu a anunţat că nu se va feri să îşi expună punctul de vedere în cadrul echipei şi a dezvăluit cum va ajuta clubul patronat de Mihai Rotaru.

Sorin Cârţu a dezvălui ce atribuţii va avea la Universitatea Craiova: „Dacă vrei să ajuţi, cel mai bine e să spui exact ceea ce crezi”

„Este reluarea colaborării pe care am avut-o cu clubul. A fost un an în care fiecare în parte am suferit. Se pare că nu prea a fost bine, nici pentru mine, nici pentru ei. Am decis să reluăm colaborarea, că parcă a fost mai bine când eram împreună.

Poziția mea oficială este de președinte onorific, asta implică o titulatură de tipul ăsta. Dar în interior am să vorbesc, să-mi spun punctul de vedere. Una e teoria, alta e practica. Îmi voi spune punctul de vedere cât se poate de profesionist. Dacă vrei să ajuți pe cineva, cel mai bine e să spui exact ceea ce crezi, nu ceea ce vrea respectivul să audă. Și așa voi face. Voi avea cam aceleași atribuții ca înainte, da”, a declarat Sorin Cârţu, la digisport.ro.

Sorin Cârţu a lansat însă şi un avertisment pentru jucătorii şi staff-ul oltenilor. Acesta a anunţat că echipa nu se va feri în luna ianuarie să ia decizii dure, dacă nu vor apărea rezultatele, chiar dacă asta ar presupune şi plătirea unor despăgubiri: