Suma la care trebuie să renunțe Denis Drăguș, pentru a semna cu FCSB. Gigi Becali a dat toate detaliile

Gigi Becali (67 de ani) vrea să-l transfere pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB, în această vară. Patronul roș-albaștrilor țintește două transferuri de top, dorindu-l și pe Florinel Coman.

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Recent, Gigi Becali a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Denis Drăguș, așteptând doar răspunsul turcilor pentru ca mutarea să se realizeze. Cu toate acestea, atacantul se va vedea nevoit să renunțe la o sumă de bani pentru a reveni în fotbalul românesc.

Suma la care trebuie să renunțe Denis Drăguș, pentru a semna cu FCSB

Concret, Denis Drăguș va fi nevoit să renunțe la 400.000 de euro pentru a merge la FCSB. Asta în cazul în care Trabzonspor, echipă cu care mai are contract până în 2028, va renunța de tot la el, atacantul având un salariu de 1,5 milioane de euro pe an la formația turcă.

„Nici Coman nu vrea să renunțe la bani și eu l-am îndrumat să nu renunțe la bani, nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani. La Denis s-ar putea să fie diferența mai mică, 300-400 de mii. Lui Coman eu nu-i dau un milion, îi dau mai puțin și ar trebui să ia un milion de la ăia și ăia nu cred că-i dau un milion.

Cred că e mai aproape Drăguș decât Coman. Dacă Drăguș vine, joacă bine și poate să plece iar mai departe”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.