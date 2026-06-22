Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali

Denis Drăguș se află sub contract cu turcii de la Trabzonspor până în 2028, dar tot mai multe voci spun că fotbalistul este ca şi plecat din Turcia. Destinaţia? Gigi Becali s-a lăudat recent că a ajuns la un acord cu Drăguş şi mai tebuie să primească şi acceptul clubului.

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Presa turcă a anunțat că Trabzonspor ar fi gata să renunţe la Denis Drăguș, având în vedere că antrenorul Fatih Tekke nu se va baza pe el, iar salariul fotbalistului este de 1,7 milioane de euro.

Conform Ajansspor, Fatih Tekke urmează să ia o decizie în privinţa fotbalistului în următoarele zile. Dacă nu va mai intra în calculele lui, atunci jucătorul naţionalei este transferabil, chiar şi la FCSB. Gigi Becali i-a transmis că este dispus să-i ofere un salariu care să se ridice la 1 milion de euro pe an.

Şi Universitatea Craiova s-a interesat de Denis Drăguş

Universitatea Craiova s-a interesat de condițiile în care ar putea fi transferat Drăguș din Turcia, dar mutarea pare una imposibilă pentru olteni, din punct de vedere financiar.