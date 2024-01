Suma pe care a plătit-o Gigi Becali pentru ca Damjan Djokovic să ajungă la Rapid: "I-am dat drumul să plece" - Antena Sport

Reclamă

Noi dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm. Are contract, când vrei să plece negociezi cu el. Nu are rost să discutăm ce nu mi-a plăcut. Poate merge la Rapid şi sparge norii. Se antrenează extraordinar, dar aşa am hotărât noi”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Dan Șucu a bătut palma cu Damjan Djokovic

Dan Șucu a bătut palma cu Damjan Djokovic și a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor. Patronul Rapidului s-a înțeles cu mijlocașul de la FCSB care a fost pus de Gigi Becali pe „lista neagră”. Mijlocașul va primi un salariu uriaș, de 17.000 de euro.

Cu patru titluri câștigate în tricoul lui CFR Cluj, Damjan Djokovic a semnat în vară cu liderul Ligii 1. În total, a adunat 23 de meciuri și 4 goluri pentru vicecampioana României.

Florent Hassani, Ermal Krasniqi și Borisav Burmaz au costat-o pe Rapid, în această iarnă, 1.7 milioane de euro. Cel mai scump a fost Krasniqi, adus de la CFR Cluj pentru 1 milion de euro.

