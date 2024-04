"Sunt cel mai suspendat antrenor!" Dorinel Munteanu a răbufnit după Voluntari - Oțelul 1-1. Ce a spus despre arbitraj - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, acesta a spus că nu mai dorește să comenteze fazele controversate din meciurile echipei sale, având în vedere că este „cel mai suspendat antrenor”.

”Am câștigat un punct mai mult decât meritat. Am făcut o primă repriză foarte slabă, n-am fost agresivi. După pauză, am făcut câteva schimbări și s-a schimbat jocul. Am avut ocazii.

Reclamă

Cred că rezultatul este echitabil, chiar dacă au fost câteva faze controversate, pe care nu vreau să le comentez.

Mă bucur pentru echipă, au înțeles că potențialul fizic este destul pentru ce vrem noi. Am jucat patru sau cinci meciuri în două săptămâni. Avem timp să ne refacem pentru meciul din semifinala Cupei României.

Toți jucătorii care au intrat au dat un plus de rapiditate jocului, au ajutat echipa.

Reclamă 4 / 0/3

Știi că sunt cel mai suspendat antrenor? Nu vreau să mai comentez, să tragă alții la răspundere. Toată România a văzut arbitrajul, nu mai vreau să comentez arbitrajul”, a spus Dorinel Munteanu, la digisport.ro. FC Voluntari – Oţelul Galaţi 1-1 FC Voluntari – Oţelul Galaţi s-a terminat 1-1, într-un meci din etapa a patra a play-out-ului din Liga 1. Andrei Dumiter a deschis scorul în minutul 20, după ce a scăpat singur şi l-a învins pe Pap cu un şut din careu. Răzvan Tănasă a irosit o şansă pentru gălăţeni, cinci minute mai târziu, iar Oţelul a dominat repriza secundă, reuşind egalarea în minutul 90+4. Joao Lameira a înscris atunci cu un şut din afara careului. Oaspeţii au trecut pe lângă victorie la şutul lui Alexandru Pop, din ultimul minut, şi meciul s-a încheiat 1-1, relatează news.ro. Oţelul este pe locul secund în play-out, cu 27 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt, în timp ce FC Voluntari are 21 de puncte şi este pe locul 6. FC VOLUNTARI: Vâlceanu – Ricardinho, Matricardi, Armaş – Boboc (Carnat 69), Raţă, Crepulja, Aliji (G. Turda 81) – Dumiter (Merloi 65), Nemec (Cascini 81), D. Andrei (R. Popescu 82). ANTRENOR: Florin Pîrvu. OŢELUL: E. Pap – Zhelev, J. Cisse, Ghiocel (Aly Malle 51), Miguel Silva – Cisotti, Zivulic, S. Teles (J. Lameira 46) – Maciel (G. Cârjan 75), Rusevic (Al. Pop 46), R. Tănasă (Bodişteanu 51). ANTRENOR: Dorinel Munteanu Reclamă

Cartonaşe galbene: – / Ghiocel 11, R. Tănasă 32, Dorinel Munteanu 60, Bodişteanu 90, G. Cârjan 90

Arbitri: Marian Barbu – Mircea Orbuleţ, Stelian Slabu – Claudiu Marcu

Arbitri VAR: Iulian Dima – Ovidiu Artene

Observator: Augustus Constantin

Care este cel mai bun antrenor român al momentului? Răzvan Lucescu Edi Iordănescu Dorinel Munteanu Cosmin Olăroiu Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...