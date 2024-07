„Sunt eroi!” Ionuț Negoiță știe când va reveni Dinamo în lupta pentru titlu! Mesaj clar după revenirea la echipă - Antena Sport

Ionuț Negoiță știe când va reveni Dinamo în lupta pentru titlu Ionuț Negoiță, în timpul unui interviu pentru AntenaSport Ionuț Negoiță știe când va reveni Dinamo, în lupta pentru titlu. Fostul acționar majoritar al „câinilor” s-a declarat convins că un nou stadion ar relansa formația din Ștefan cel Mare, în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a avut un început bun de sezon, reușind să acumuleze patru puncte, după primele trei etape desfășurate. În această rundă, „câinii” se vor duela cu Gloria Buzău, vineri, de la ora 22:00, meciul fiind în format live text, pe AS.ro. Ionuț Negoiță știe când va reveni Dinamo în lupta pentru titlu Ionuț Negoiță a revenit ca sponsor la Dinamo, mărturisind că nu mai este dispus să se alăture echipei din postura de acționar. Omul de afaceri a fost șef la formația din Ștefan cel Mare timp de opt ani, cedând ulterior acțiunile către grupul de spanioli, condus de Pablo Cortacero. Ionuț Negoiță susține că un nou stadion în Ștefan cel Mare ar fi extrem de important pentru Dinamo. Acesta s-a declarat convins că trupa alb-roșie va deveni o formație puternică, dacă va avea o nouă arenă. „Cei care investesc în fotbal ar trebui să fie apreciați, sunt eroi. Mai sunt și înjurați, că nu scapă nimeni neînjurat. A fost o perioadă interesantă, cu bune și rele, mi-a fost suficient. (N.r. Despre noul stadion) Va fi un Dinamo foarte puternic, se vor alătura sponsori, acționari. Reclamă

(N.r. Despre venirea lui Mircea Lucescu la Dinamo) Din punct de vedere al antrenorului, pe Mircea Lucescu nu-l putem contesta. Dacă am pus la îndoială, am pus calitatea de investitor, că nu am văzut-o niciodată”, a declarat Ionuț Negoiță, pentru AntenaSport.

Zeljko Kopic anunţă transferuri la Dinamo după remiza cu Sepsi

Zeljko Kopic anunţă transferuri la Dinamo după remiza cu Sepsi. Formaţia din Ştefan cel Mare a obţinut un punct la Sf. Gheorghe, în etapa cu numărul trei din Liga 1.

„E greu de jucat aici. În prima repriză au jucat cu mare intensitate. Nu ne-am putut face jocul, ei erau foarte tari în dueluri. La pauză le-am spus să joace mai tare, să atace spațiile.

Lucrăm mult la organizarea ofensivă, dar îți trebuie calitate pentru a marca. Vor mai veni jucători. Vrem pe toate compartimentele. Cu cât e concurența mai mare, cu atât rezultatele sunt mai bune”, la digisport.ro. Kopic a avut şi cuvinte de laudă pentru Neagu, marcatorul „câinilor” de la Sf. Gheorghe: „Sunt foarte fericit pentru Neagu Petru, că a reușit să marcheze. A arătat că are calitate și ne-a adus un punct important. Avem așteptări, toți din club vor să o facă pe Dinamo mai bună”, a mai spus Kopic.