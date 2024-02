"Sunt și eu ca Jurgen Klopp, în vară mă retrag. Am obosit!" Mircea Rednic, pus pe glume după ce l-a învins pe Sabău - Antena Sport

„Sunt și eu ca Jurgen Klopp, în vară mă retrag. Am obosit!” Mircea Rednic, pus pe glume după ce l-a învins pe Sabău

„Echipă omogenă, de aia nici nu au fost schimbări. Pe viteză știam că o să avem spații și că sunt vulnerabili pe zonă centrală.

Vă dați seama că am insistat foarte mult să vină, lumea nu are răbdare la Arad. Omondi pentru că nu a avut viză Schengen nu a putut intra. Nu avea ritm. Nu trebuie să fim egoiști.

Le-am zis, importantă e echipa. Acum, dacă reușim să câștigăm acasă, să batem pe Botoșani, atunci începem și noi să visăm. Altfel ar fi păcat de tot efortul care s-a făcut aici„, a declarat Mircea Rednic la digisport.ro.

Mircea Rednic a fost pus și pe glume la finalul meciului.

„Sunt și eu ca Jurgen Klopp, în vara mă retrag, am obosit. Glumesc, nu am plecat când aveam motive serioase. La două săptămâni de la operație eram în vestiar la ei. Acest club mi-a întins o mână de ajutor și nu a fost ușor. 20 de plecări și 22 de veniri… Pe listă avem doar 12 străini, am făcut acest lucru pentru că trebuia să o fac, iar timpul îmi va da dreptate„, a spus Rednic.

UTA a urcat pe locul 11 în Liga 1. Arădenii au 30 de puncte, cu 3 mai puțin decât ocupanta locului 6, care asigură calificarea în play-off. UTA Arad, victorie cu Universitatea Cluj UTA Arad a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Universitatea Cluj, în etapa a 24-a a Superligii. Pentru UTA Arad au marcat Omondi (13, 55) şi Luckassen (36), iar pentru Universitatea Cluj a punctat Popa (45+4). U Cluj: Iliev – Chipciu, Thalisson, Mitrea (Anselmo – 46), Masoero, Roger (Vătăjelu – 67) – Silaghi, Fossati (Gheorghe – 46), Bic – Nistor, D. Popa (Roguljic – 67). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău UTA Arad: Kucher – Căpuşă, Conte, Benga, Rodrigues – Fabry (Morar – 70), Freitas (Lopez – 70), Mihai – Omondi (David – 90+4), Luckassen (Ofosu – 83), Micovschi (Pop – 90+4). Antrenor: Mircea Rednic Cartonaşe galbene: Chipciu (58) / Conte (54), Micovschi (58), Morar (74) Arbitri: Iulian Călin – Romică Bîrdeş, Florian Vişan – Rareş George Vidican Reclamă

Camera VAR: Cătălin Popa, Ciprian Danşa

Observatori: Iosif Olah, Viorel Ilinca

