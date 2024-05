"Tataie nu mai poate!" Mihai Rotaru a anunțat primele 2 plecări de la Universitatea Craiova. Forțează un transfer spectaculos - Antena Sport

Mihai Rotaru a anunțat primele 2 plecări de la Universitatea Craiova. Forțează un transfer spectaculos Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport Mihai Rotaru a anunțat primele 2 plecări de la Universitatea Craiova, după ce formaţia din Bănie a prins ultimul bilet pentru Europa. Echipa lui Constantin Gâlcă a câştigat la loviturile de departajare barajul pentru Conference League cu U Cluj. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Imediat după meciul nebun de pe stadionul Ion Oblemenco, Mihai Rotaru a dezvăluit că Raul Silva va pleca de la echipă, după ce a ajuns la final de contract. Patronul oltenilor i-a propus acestuia prelungirea, dar Silva a spus că nu mai poate continua. „Tataie nu mai poate!” Mihai Rotaru a anunțat primele 2 plecări de la Universitatea Craiova. Forțează un transfer spectaculos Alexandru Mateiu este un alt jucător care a ajuns la final de contract cu Universitatea Craiova. Viitorul mijlocaşului de 34 de ani este însă sub semnul întrebării. Rotaru a declarat că Mateiu este sigur că nu va mai juca, dar patronul Universităţii Craiova este de altă părere: „A fost seara tuturor jucătorilor, Popescu cu un moment special. Vorbeam dacă am mai avut un băiat atât de plăcut. Raul Silva a terminat contractul. I-am propus prelungirea contractului, dar a spus «tataie nu mai poate». Mateiu și-a terminat contractul, dar nu am luat o decizie. Mateiu și Bancu au primit tablouri omagiale pentru 10 ani petrecuți la Craiova. Mateiu e sigur că nu mai joacă, dar eu nu. Vreau să le mulțumesc lui Mateiu și Bancu pentru cei 10 ani. Sunt mândru că au fost aici”, a declarat Mihai Rotaru, la primasport.ro. De asemenea, după victoria la loviturile de departajare în faţa celor de la U Cluj, Mihai Rotaru a dezvăluit că îşi doreşte foarte mult să îl aducă pe Tudor Băluţă la Universitatea Craiova. Rotaru a recunoscut că îl apreciază foarte mult pe internaţionalul român de 25 de ani de la Farul Constanţa: Reclamă

„Întotdeauna l-am vrut pe Băluță, dar nu am luat decizie. E jucător de națională, poate juca la orice echipă. Am avut o relație foarte bună cu el, de când era Gică Popescu. Nu am discutat cu el, dar ne uităm cu mare atenție. El este și foarte atașat de oraș. E profesionist, joacă la Farul Constanța. A fost un meci plin de emoții, de încărcătură. Tot sezonul l-am jucat la ruletă. Singurul avantaj a fost că am jucat acasă, dar era o singură manșă”, a mai spus Mihai Rotaru.

Ce a spus Andrei Ivan despre plecarea de la Universitatea Craiova

Ivan a spus că mai are 3 ani de contract cu Universitatea Craiova, dar e posibil să şi plece de la echipă în cazul unei oferte.

Andrei Ivan a vorbit şi despre plusurile pe care Costel Gâlcă le-a adus la echipă. Mai mult, Ivan e convins că Gâlcă poate aduce titlul mult dorit în Bănie.

Reclamă 4 / 0/3

„Gâlcă a adus motivaţia, asta ne lipsea. Eu mă gândesc să ajung acasă la fetiţa mea şi la soţie şi las lucrurile să meargă. Eu zic că pot să rămân, mai am încă 3 ani, dar nu se ştie niciodată. Eu zic că se poate să luăm un trofeu, Mister poate să facă posibil acest lucru”, a spus Andrei Ivan la digisport.ro. „La final nu mai contează cum câştigi, important e să mergi în cupele europene. Trăiam cu speranţa şi îmi doream să fim tot timpul concentraţi. Laurenţiu a avut două intervenţii fabuloase şi a salvat acest moment greu. Şi preisunea şi-a spus cuvântul. I-am felicitat, au avut atitudine. Au crezut în ei, în starea pe care au avut-o„, a spus şi Gâlcă.

