Tatăl lui Eduard Radaslavescu a vorbit despre criticile lui Gigi Becali. Dezvăluiri despre starea fiului său: „Era devastat!” - Antena Sport

„Dacă Radaslavescu nu e fotbalist… Eu nu sunt supărat deloc, asta a fost un test pentru mine. Farul domină echipele. Nu le-am dat nicio șansă, am dominat jocul și am avut ghinion pe final. Am 9 puncte avans, de jocul echipei nu mai am emoții.

Coman a jucat bolnav, Olaru nu a fost. Tavi Popescu are și el infiltrații la gleznă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după FCSB – Farul 1-1.