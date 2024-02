Gigi Becali a pus tunurile pe un jucător după FCSB - Farul 1-1: "Nu e fotbalist" - Antena Sport

Gigi Becali l-a criticat dur pe Eduard Radaslavescu

Acesta a avut două ocazii mari, dar nu a reuşit să marcheze sau să paseze decisiv

Gigi Becali a pus tunurile pe un jucător după FCSB – Farul 1-1. Patronul „roş-albaştrilor" l-a criticat dur pe Eduard Radaslavescu.

Radaslavescu a fost aproape de gol în două rânduri, în minutele 88 şi 89. Iniţial, acesta a reluat pe lângă poartă dintr-o poziţie ideală, iar la faza imediat următoare a fost blocat.

Gigi Becali a pus tunurile pe un jucător după FCSB – Farul 1-1: „Nu e fotbalist”

„Dacă Radaslavescu nu e fotbalist… Eu nu sunt supărat deloc, asta a fost un test pentru mine. Farul domină echipele. Nu le-am dat nicio șansă, am dominat jocul și am avut ghinion pe final. Am 9 puncte avans, de jocul echipei nu mai am emoții.