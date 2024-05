Toate reacţiile după Rapid - FCSB 2-0! Andrei Vlad şi-a anunţat plecarea: "Vreau să joc!". Chiricheş aşteaptă convocarea la EURO - Antena Sport

„Am spus și înaintea meciului că vrem să încheiem sezonul cu o victorie, dar, din păcate, nu am reușit acest lucru. Am fost cei mai buni din campionat, iar acest lucru contează cel mai mult.

În astfel de situații, nu mai este la fel de ușor să te concentrezi. Am folosit mulți jucători tineri, fotbaliști care au jucat mai puțin în acest sezon.

Sunt fericit pentru că am văzut jucători tineri la treabă, trei sau patru jucători născuți în 2007 și ne dorim ca ei să facă pasul la echipa mare. Suntem bucuroși de felul în care au intrat în meci. Sfatul meu pentru ei e să muncească din greu.

Merg în vacanță acum, nu știu ce se va întâmpla. Nu am primit nicio ofertă până acum, dar voi discuta cu conducerea și vedem ce va fi. Vreau să discut cu cineva din conducere”, a declarat Elias Charalambous.

Update: Şi Cristi Săpunaru a oferit declaraţii, după derby-ul cu FCSB. Căpitanul de la Rapid a transmis că victoria nu ar trebui să-i bucure pe giuleşteni, date fiind rezultatele dezastruoase ale echipei din acest play-off.

„Întotdeauna să câștigi un derby este ceva special. Dar, la ce s-a întâmplat în play-off, nu ar trebui să fim fericiți. A fost un derby și s-a jucat la intensitate maximă. Nu știu ce s-a întâmplat în play-off, nu am nicio explicație. S-a pierdut totul, s-a pierdut Europa. Sperăm la anul să începem mai bine. Dacă luați primele două meciuri din play-off, am avut multe ocazii de a marca. Nu dau vina pe atacanți. După care, a venit o prăbușire a echipei și n-am mai putut să ieșim din această gaură neagră. Fanii au dreptul să fie supărați. E bine că măcar le-am oferit o victorie suporterilor în ultimul meci al sezonului”, a declarat Cristi Săpunaru. Update: A apărut şi prima reacţie a lui Vlad Chiricheş după meciul cu Rapid. Fundaşul FCSB-ului continuă să spere că va fi convocat de Edi Iordănescu la EURO 2024. ”A fost frumos, o atmosferă frumoasă aici pe Giulești, cum e de obicei. Am controlat jocul, dar ei au avut prea multe contraatacuri și au marcat goluri pe greșelile noastre. Am venit cu cea mai bună formulă din momentul acesta, nu am reușit să câștigăm. Băieții au încercat să-și facă treaba cât mai bine. Mi-am dorit să joc, am avut obiectiv de când m-am întors după accidentare să joc toate meciurile și doar problema la antebraț m-a oprit. Reclamă

Am încercat să joc ca să fiu în formă și să pot fi convocat la echipa națională. Am vrut să am o lună cu meciuri în picioare și să încerc pe cât posibil să arăt o formă cât mai bună, să încerc să fiu acolo (n.r.-la EURO)”, a declarat şi Vlad Chiricheș.

Update: Andrei Vlad a avut prima reacţie după eşecul din Giuleşti, scor 0-2.

„Suntem campioni şi ne bucurăm de acest lucru. Eu unul n-am venit în vacanţă, să ştiţi! Eu am venit aici să joc fotbal, să-mi fac treabă. Nu mi-a ieşit bine, dar asta e! Abia de acum intrăm în vacanţă.

Nu-mi reproşez absolut nimic în această seară. Nu, eu nu am acceptat statutul de rezervă. Eu am fost nevoit să fac asta pentru că am un contract de respectat. Eu niciodată nu voi accepta rolul de rezervă.

În meci există tensiune, dar nu am avut nicio problemă cu Rrahmani. Şi noi ne-am dorit victoria, dar din păcate n-am obţinut-o. Viitorul meu este incert. Îmi doresc să joc, mereu am spus că vreau să joc.

Nu ştiu dacă sunt oferte pentru mine, asta ar trebui să ştie conducerea, eu sunt doar fotbalist aici”, a spus Andrei Vlad la digisport.ro.

Rapid Bucureşti a învins campioana FCSB, scor 2-0

Funsho Bamgboye a deschis scorul în Giuleşti, în minutul 11, nigerianul relând în plasă mingea respinsă în faţă de Andrei Vlad la şutul lui Krasniqi. După gol autorul golului a fost înlocuit, el acuzând o accidentare. Portarul gazdelor, Ungureanu a respins excelent la lovitura de cap a lui Miculescu, din minutul 38, însă cei care au înscris au fost tot giuleştenii, în minutul 42, prin Petrila.

Ungureanu a mai avut o intervenţie la şutul lui Alhassan, din minutul 45+1, şi gazdele au intrat cu avantaj de două goluri la pauză. Arbitrul Szabolcs Kovacs a acordat penalti pentru FCSB în minutul 50, la un contact între Oaidă şi Alexandru Băluţă, dar după analiza VAR arbitrul a anulat decizia iniţialkă, pentru un ofsaid la Antwi. Oaspeţii au avut o indirectă din careu, în minutul 55, însă Miculescu nu a putut înscrie. S-a încheiat 2-0 pentru Rapid, care termină pe ultimul loc din play-off, al şaselea, cu 32 de puncte.

RAPID: B. Ungureanu – Onea, Săpunaru (I. Cristea 46), P. Iacob, Borza – Oaidă, Kait (Emmers 46), Hasani (Papeau 64) – E. Krasniqi, A. Rrahmani (Burmaz 73), Funsho Bamgboye (Petrila 14). ANTRENOR: Bogdan Lobonţ

FCSB: A. Vlad – V. Creţu, Haruţ, Chiricheş, Panţîru (Luis Phelipe 64) – Baba Alhassan (Pandele 69), Lixandru, Al. Băluţă (M. Toma 78) – Antwi (Pădurariu 78), Miculescu, D. Popa (Radaslavescu 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Hasani 29, Onea 50 / Antwi 25, Pădurariu 90+5

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Ciprian Danşa, Doru Lucaciu – Iulian Călin

Arbitri VAR: Horia Mladinovici – Vasile Marinescu

Observator: Marian Salomir

Neil Lennon a venit la Bucureşti pentru a semna cu Rapid

Neil Lennon a venit la Bucureşti pentru a semna cu Rapid. Antrenorul în vârstă de 52 de ani a urmărit din Giuleşti derby-ul cu FCSB. Nord-irlandezul, care a fost de cinci ori campion al Scoţiei cu Celtic, va fi anunţat oficial la Rapid imediat după meci.

Lennon este liber de contract din 2020, când s-a despărţit de Omonia Nicosia. Dan Şucu a purtat negocieri cu el în Grecia şi ar fi ajuns la un acord. Salariul pe care i l-a oferit este unul cum nu s-a mai văzut în România.

Scoţienii de la thescottishsun.co.uk au dezvăluit câţi bani ar urma să primească Lennon. Dan Şucu ar fi bătut palma cu el pentru un contract în valoare de 1.75 milioane de euro, pe doi ani.

”Neill Lennon este gata să bifeze o revenire senzațională pe bancă, la 19 luni după ce a fost demis de la Omonia Nicosia. Legenda lui Celtic este pe punctul de a încheia o înțelegere cu Rapid, după ce a purtat discuții săptămâna trecută cu gruparea din România.

Negocierile sunt aproape finalizare, iar acesta va semna un contract pe doi ani în valoare de 1.5 milioane de lire sterline (n.r. 1.75 milioane de euro). Dacă nu apare nimic neprevăzut, antrenorul va fi anunțat după derby-ul dintre Rapid și Steaua (n.r. FCSB), pe noul Stadion Rapid”, a transmis sursa citată anterior.

