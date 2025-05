"Toţi vrem ca Dinamo să joace în cupele europene". Andrei Nicolescu, mesaj ferm despre ieşirea clubului din insolvenţă - Antena Sport

Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo, a declarat că își dorește ca echipa să aibă dreptul să participe în cupele europene, de aceea speră ca instanța să decidă ieșirea din insolvență.

Dinamo aşteaptă verdictul din partea instanţei pe 19 mai, lucru anunţat de Andrei Nicolescu. „Câinii” au timp până la finalul lunii, dacă vor ieşi din insolvenţă, să depună documentele necesare în vederea obţinerii licenţei pentru cupele europene.

Andrei Nicolescu, mesaj ferm despre ieşirea lui Dinamo din insolvenţă

„Toți ne dorim ca Dinamo să participe în cupele europene și acest lucru trebuie să înceapă să devină o obișnuință. Acum suntem într-o procedură (n.r. – de insolvență), așteptăm acea pronunțare a instanței pe 19 mai. Între timp ne pregătim cu toată documentația necesară. Ne facem treaba pentru că vrem să reușim ieșirea din insolvență”, a spus Nicolescu, prezent la Gala DDB organizată de suporteri pentru sărbătorirea a 77 de ani de la înființarea clubului Dinamo.

„Presiunea pentru performanță este întotdeauna benefică. Pe de o parte e normal ca suporterii să fie un pic dezamăgiți după intrarea în play-off. Pentru că și noi ne doream rezultate mai bune. Din păcate, am gestionat poate mai puțin bine partea cu accidentările, un lucru din care trebuie să învățăm pentru anul viitor. Și cu siguranță ne-am propus ca anul viitor să fim mai sus decât în acest sezon. Sută la sută Dinamo nu are banii cluburilor care anunță că se bat la campionat, dar sper că Dinamo are alte resurse pe care să le folosească pentru a se bate acolo sus”, a adăugat el.

Andrei Nicolescu, despre retragerea lui Răzvan Patriche

Andrei Nicolescu a explicat că îi va propune fundașului Răzvan Patriche (39 de ani), care și-a anunțat retragerea din activitate, să continue să joace la echipa a doua a clubului care va fi înființată în această vară, iar din sezonul următor va fi înscrisă în Liga a III-a.