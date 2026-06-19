Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali

Trabzonspor a luat decizia finală în privinţa lui Denis Drăguş. Atacantul de 26 de ani este dorit de Gigi Becali la FCSB, în această perioadă de mercato.

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Gigi Becali a dezvăluit că a ajuns la o înţelegere cu Denis Drăguş, întâlnindu-se recent cu atacantul, la un eveniment în familia Hagi.

Trabzonspor, gata să-l lase pe Denis Drăguş să plece

Gigi Becali a transmis că aşteaptă răspunsul celor de la Trabzonspor, echipă cu care Denis Drăguş mai are contract până în 2028. Atacantul se poate despărţi de turci, însă, în această vară.

Conform presei din Turcia, antrenorul lui Trabzonspor nu-l mai vrea pe Denis Drăguş. Fatih Tekke nu l-a inclus pe atacantul român în planurile sale pentru stagiunea următoare.

Denis Drăguş a fost împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor şi Gaziantep, în sezonul recent încheiat. De data aceasta, oficialii turci sunt dispuşi să-l vândă pe atacantul român, FCSB stând la “pândă” pentru a obţine semnătura acestuia.