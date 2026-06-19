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Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 21:20

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Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali

Denis Drăguș, în timpul unui meci / Profimedia

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Trabzonspor a luat decizia finală în privinţa lui Denis Drăguş. Atacantul de 26 de ani este dorit de Gigi Becali la FCSB, în această perioadă de mercato.

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Gigi Becali a dezvăluit că a ajuns la o înţelegere cu Denis Drăguş, întâlnindu-se recent cu atacantul, la un eveniment în familia Hagi.

Trabzonspor, gata să-l lase pe Denis Drăguş să plece

Gigi Becali a transmis că aşteaptă răspunsul celor de la Trabzonspor, echipă cu care Denis Drăguş mai are contract până în 2028. Atacantul se poate despărţi de turci, însă, în această vară.

Conform presei din Turcia, antrenorul lui Trabzonspor nu-l mai vrea pe Denis Drăguş. Fatih Tekke nu l-a inclus pe atacantul român în planurile sale pentru stagiunea următoare.

Denis Drăguş a fost împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor şi Gaziantep, în sezonul recent încheiat. De data aceasta, oficialii turci sunt dispuşi să-l vândă pe atacantul român, FCSB stând la “pândă” pentru a obţine semnătura acestuia.

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Denis Drăguş a bifat 24 de meciuri în sezonul recent încheiat, 13 pentru Eyupspor şi 11 pentru Gaziantep. Pentru prima echipă, atacantul român a reuşit să marcheze două goluri şi să ofere o pasă decisivă.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguş

Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că s-a înţeles cu atacantul român, urmând ca acesta să-şi rezolve situaţia de la club.

“Coman, Drăguș, Tănase. Cam așa vreau. Cu Coman am vorbit și i-am zis după primul meci (n.r. de la națională, cel cu Georgia): Bă, nici nu te iau. Nu a fost nici în al doilea ceea ce vreau. Pe Drăguș nu îl caracterizez, că e fotbalist.

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Ăla joacă și la 2 noaptea, dacă îl scoli, joacă fotbal. Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia. Calculăm în așa fel încât să ia 1 milion într-un an. 1,3 milioane, 1,4″, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

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