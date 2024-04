Un atacant care marchează "la foc automat" a fost propus la FCSB! Cât trebuie să plătească Gigi Becali ca să îl transfere - Antena Sport

Jakupovic are selecţii în toate naţionalele Under ale Austriei. Pentru Austria U21 a marcat 6 goluri în 16 meciuri jucate. Are dublă cetăţenie, austriacă şi pe cea a Bosniei şi Herţegovinei.

Site-ul de specialitate transfermarkt.com îl cotează pe Jakupovic la 700.000 de euro.

Reclamă

Empoli şi Sturm Graz se află printre echipele la care a evoluat atacantul austriac. El a mai jucat şi pentru echipele U19 ale lui Middlesbrough şi Juventus.

Maribor, echipa la care evoluează Jakupovic în prezent, şi pentru care Jakupovic marchează „la foc automat”, e pe locul 3 în prima ligă slovenă. Lider este Celje, iar pe 2 este Olimpija Ljubljana.

Anunţul lui Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec! Câţi bani va investi pentru Liga Campionilor

Anunţul lui Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec a venit după remiza dintre FCSB şi Rapid. Patronul liderului din Liga 1 a vorbit despre planurile din această vară.

Reclamă 4 / 0/3

La un pas de titlu în Liga 1, după o pauză de 9 ani, Gigi Becali vrea să ajungă în Liga Campionilor. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că va aduce 6-7 jucători, iar 3-4 dintre ei vor fi din România. Becali este dispus „să rişte” 2-3 milioane de euro. „Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Liga Campionilor. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști. Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maxim. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el. Alibec, dacă e liber, e bun, te folosești de el. Îi faci contract pe un an și îți faci treaba cu el. Trebuie riscat. Aș risca 2-3 milioane, dar pot lua 50. Eu să iau acum campionatul și după știu ce să fac, am învățat din greșeli. Eu nu sărbătoresc titlul. Eu sărbătoresc când iau bani. Jucătorii și clubul trebuie să sărbătorească, ei au luat titlul. Am luat eu medalie? Eu sărbătoresc dacă ajungem în Liga Campionilor, atunci o să merg la meciuri să mă relaxez. Iau banul, nu mai am treabă”, a declarat Gigi Becali, la palat.

Recomandări

Cine va golgheterul Ligii 1? Florinel Coman Darius Olaru Albion Rrahmani Philip Otele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...