Anunţul lui Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec! Câţi bani va investi pentru Liga Campionilor - Antena Sport

Marius Şumudică, verdict dur pentru Gigi Becali: „Nici Europa League”! Jucătorii FCSB-ului pe care i-a făcut praf!

Marius Şumudică a dat un verdict dur pentru Gigi Becali. Becali visează la grupele Ligii Campionilor, dar Şumudică e de părere că, în momentul acesta, FCSB nu ar prinde nici grupele Europa League.

Şumudică a spus că FCSB are nevoie de 10 jucători ca să prindă grupele unei competiţii europene.

„Foarte greu să iasă din grupele Conference League. Nici Europa League (n.r.: nu ar prinde-o acum). Să îţi dau alt exemplu, PAOK defilează cu FCSB. Îi bate de câte ori îi prinde.

Târnovanu e ok, Creţu e limitat, pentru cupele europene limitat. Ngezana limitat, Chiricheş e ok, experienţă, un an te poţi folosi, Dawa trage cu roşu, X. Radunovic e ok, poţi să îţi faci treaba cu el. Şut e necopt, merge până la un nivel, nu poţi să faci performanţă.

Lixandru nu are agresivitate. Olaru verde, Băluţă portocaliu, între verde şi roşu. Vorbim de Europa League, calificare în grupe. Băluţă e un jucător care excelează şi nu excelează în campionatul României. Florinel Coman de două ori verde. Miculescu, roşu, nu poate să joace niciodată. Miculescu, pentru mine, e jucătorul fără post, nu poate să joace în atac niciodată.

FCSB-ul are nevoie de ax central. Ok, a defilat anul ăsta în campionat, dar nu a excelat ca joc. FCSB anul ăsta ia campionatul şi fiindcă nu are adversar. Jocul FCSB-ului nu mă impresionează, nu excelează cu nimic. Cu 50 de mii în tribune trebuia să îi mănânci pe Rapid”, a declarat Marius Şumudică la fanatik.ro.