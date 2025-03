"Urăsc echipa asta de mic!" Marius Şumudică, discurs furios în faţa fanilor rapidişti la conferinţa de presă - Antena Sport

Galerie (6) Marius Şumudică a avut un discurs furios la conferinţa de presă, acolo unde au participat şi câţiva fani ai Rapidului. Şumudică a spus din nou că FCSB este marea sa rivală. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mai mulţi fani au ajuns la conferinţa de presă, acolo unde Şumudică s-a dezlănţuit. Nu s-a ferit să vorbească iar despre antipatia faţă de FCSB. Culmea este că în 2021, Marius Şumudică a fost la un pas să ajungă antrenor la FCSB. Mai mult, Gigi Becali anunţase public că a bătut palma, dar Şumudică s-a sucit în ultima clipă. Marius Şumudică, discurs furios în faţa fanilor rapidişti la conferinţa de presă „Dacă ne urâm? Eu urăsc echipa asta, o urăsc de mic. Şi ei mă urăsc pe mine. Păi nu era FCSB, dar acum în ce se erijează ei acum?„, a spus Marius Şumudică la conferinţa de presă. Marius Şumudică i-a făcut praf pe fanii FCSB-ului, după derby-ul cu Rapid Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa fanilor FCSB-ului, după remiza dintre cele două echipe de pe Arena Naţională, scor 0-0. La finalul celor 90 de minute, antrenorul giuleştenilor a făcut mai multe semne către peluza în care se aflau fanii roş-albaştrilor. După ce a fost insultat de galeria FCSB-ului, Şumudică a ţinut să le dea replica acestora, spunând despre fanii roş-albaştrilor că „au fost zero” pe durata meciului cu Rapid. Tirada lui Şumudică împotriva roş-albaştrilor nu s-a oprit aici. Reclamă

Acesta a ţinut să sublinieze faptul că Peluza Sud, galeria care susţine echipa CSA Steaua, sunt peste fanii care susţin clubul lui Gigi Becali şi că FCSB nu este adevărata Steaua, ci echipa Clubului Sportiv Al Armatei:

„Vreau să felicit fanii care au fost incredibili şi au demonstrat, din nou, că sunt numărul 1 de departe. Dacă vă referiţi la gestul pe care l-am făcut la sfârşit când am fost insultat de galeria lor, le-am arătat că sunt zero şi că astăzi au fost zero în faţa fanilor mei şi vor rămâne zero, pentru că ei sunt cetăţeni săracii.

Băieţii ăia şmecheri sunt pe la Sud, pe la CSA. Poate să se supere şi domnul Becali, poate să se supere oricine. Echipa Steaua Bucureşti este echipa departamentală, care ţine de Armată. FCSB-ul este o echipă care se luptă prin instanţe, să redobândească trofee sau ceva de genul ăsta. Băieţii ăia care se duc pe Ghencea…

