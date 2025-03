"Le-am arătat că sunt zero!" Marius Şumudică i-a făcut praf pe fanii FCSB-ului, după derby-ul cu Rapid: "Băieţii ăia şmecheri sunt la CSA" - Antena Sport

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa fanilor FCSB-ului, după remiza dintre cele două echipe de pe Arena Naţională, scor 0-0. La finalul celor 90 de minute, antrenorul giuleştenilor a făcut mai multe semne către peluza în care se aflau fanii roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferinţa de presă, Marius Şumudică i-a felicitat pe fanii Rapidului pentru atmosfera creată pe durata meciului şi pentru faptul că i-au dominat şi pe fanii echipei rivale.

Marius Şumudică a răbufnit după Rapid – FCSB 0-0: „Poate să se supere şi domnul Becali! Au fost zero în faţa suporterilor mei”

După ce a fost insultat de galeria FCSB-ului, Şumudică a ţinut să le dea replica acestora, spunând despre fanii roş-albaştrilor că „au fost zero” pe durata meciului cu Rapid. Tirada lui Şumudică împotriva roş-albaştrilor nu s-a oprit aici.

Acesta a ţinut să sublinieze faptul că Peluza Sud, galeria care susţine echipa CSA Steaua, sunt peste fanii care susţin clubul lui Gigi Becali şi că FCSB nu este adevărata Steaua, ci echipa Clubului Sportiv Al Armatei:

„Vreau să felicit fanii care au fost incredibili şi au demonstrat, din nou, că sunt numărul 1 de departe. Dacă vă referiţi la gestul pe care l-am făcut la sfârşit când am fost insultat de galeria lor, le-am arătat că sunt zero şi că astăzi au fost zero în faţa fanilor mei şi vor rămâne zero, pentru că ei sunt cetăţeni săracii.