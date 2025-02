Valentin Creţu, în extaz după ce FCSB s-a calificat în optimile de finală în Europa League: "Am făcut istorie" - Antena Sport

Valentin Creţu, în extaz după ce FCSB s-a calificat în optimile de finală în Europa League | Profimedia Valentin Creţu a fost în extaz după ce FCSB s-a calificat în optimile de finală în Europa League. FCSB s-a calificat în optimile de finală după o victorie dublă cu PAOK Salonic: 2-1 în deplasare şi 2-0 pe Arena Naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Valentin Creţu va lipsa în prima manşă din optimile de finală după ce a primit cartonaşul galben în returul cu PAOK Salonic. Valentin Creţu, în extaz după ce FCSB s-a calificat în optimile de finală în Europa League „Nu am renunțat niciodată, fotbalul îți dă mereu când încerci. (n.r. Îți pare rău că vei fi suspendat) Sincer da, îmi pare rău. Nici nu mai știam dacă stau sau nu, aveam doar în cap să ne calificăm. Îmi pare rău, dar acum trebuie să ne bucurăm. (n.r. Cum ați reușit să vă calificați?) Grupul nostru pe care l-am creat, spiritul, ăsta e cel mai important lucru. Nu am cedat și uitați că se poate să batem echipe mare. Chiar nu știu, ambele sunt echipe foarte bune. Mi-aș dori să jucăm așa cum am jucat până acum. Reclamă

Noi am crezut în noi și asta am realizat. Trebuie să crezi, am luptat și aici s-a făcut diferența. Am făcut istorie și trebuie să ducem România acolo sus.

Dedic calificarea familiei și acestui grup minunat de la FCSB„, a spus Valentin Creţu la digisport.ro.

FCSB – PAOK Salonic 2-0. Calificare uriaşă pentru roş-albaştri în optimile Europa League! Cisotti şi Miculescu au răpus echipa lui Răzvan Lucescu

FCSB s-a calificat, joi seară, în optimile de finală ale Ligii Europa, trecând în play-off de PAOK Salonic, formaţie antrenată de Răzvan Lucescu. După ce în tur a fost 2-1 pentru bucureşteni, în retur, pe Arena Naţională, FCSB s-a impus cu 2-0.

