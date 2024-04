Verdictul lui Mircea Lucescu, în lupta pentru titlul din Liga 1: "Se poate întâmpla o răsturnare de situaţie!" - Antena Sport

Reclamă

Mircea Lucescu i-a avertizat însă pe jucătorii şi conducătorii liderului din Liga 1. Anunţă că oricând ar putea avea loc o răsturnare de situaţie.

”Nu cred că Steaua (n.r – FCSB) mai poate pierde titlul, dar în fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație. Am văzut și Craiova cu Rapid.

Reclamă

Cei care au fost în fotbal, acolo, în prima linie, își dau seama ce se poate întâmpla într-un meci. S-au relaxat cei de la Rapid.

Și eu am pierdut un meci important, aveam 2-1, am ajuns în superioritate numerică și am pierdut 2-3”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit digisport.ro.

Clasamentul Ligii 1 după primele 2 etape din play-off:

Reclamă 4 / 0/3

1. FCSB – 38 de puncte

2. Universitatea Craiova – 31 de puncte

3. CFR Cluj – 28 de puncte

4. Rapid – 28 de puncte

5. Farul – 25 de puncte

6. Sepsi – 23 de puncte Din postura de antrenor, Mircea Lucescu a câştigat titlul cu Dinamo, în 1990, şi cu Rapid în 1999. Gigi Becali nu are nicio emoție înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova Patronul de la FCSB a afirmat că, în cazul în care echipa sa se va impune împotriva oltenilor, atunci sunt șanse extrem de mici să mai piardă titlul. Gigi Becali a declarat că Universitatea Craiova a prestat un joc foarte modest în duelul cu Rapid, însă totuși a reușit să se impună. Acesta a transmis însă că nu se teme de olteni, deși aceștia au înregistrat două victorii în play-off. „N-am jucat nimic dar am avut o echipă care n-a avut puterea să penetreze. Noi și când nu jucăm nimic suntem mai buni decât adversarul. Farul a avut un șut, dar n-a avut lucruri periculoase. Deși noi slabi, am fost mai buni decât adversarul. Asta e important. Când Olaru are două săptămâni de pauză, e o problemă pentru el, vrea să joace din trei în trei zile. Dacă-l ții în pauză… Am demonstrat că suntem echipă mare, la 1-0 trebuia să vină Farul peste noi. Nu ne-am retras, am pasat în stil de echipă mare. Ții mingea la tine când e 1-0, nu ți-e frică și dai în ea huba-buba. Nu e decisiv meciul cu Craiova, dar dacă-i batem, cred că da. Dar nu vreau să mai vorbesc, mă apucă iar trufie. Rotaru are echipa mai valoroasă, în prima repriză cu Rapid, echipa atât de slabă nu am văzut. Nu mi-e frică de Rotaru după ce-l bat 6-0. Dacă vom câștiga, sunt zece puncte și după…”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. Reclamă

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...