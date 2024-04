Gigi Becali nu are nicio emoție înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: „Nu mi-e frică de Rotaru, îl bat cu 6-0!” - Antena Sport

Gigi Becali nu are nicio emoție înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: „Nu mi-e frică de Rotaru, îl bat cu 6-0!”

Reclamă

De asemenea, Becali a tras concluziile și după meciul cu Farul. Acesta a subliniat că deși echipa sa a jucat slab, a fost mult peste constănțeni.

„N-am jucat nimic dar am avut o echipă care n-a avut puterea să penetreze. Noi și când nu jucăm nimic suntem mai buni decât adversarul. Farul a avut un șut, dar n-a avut lucruri periculoase. Deși noi slabi, am fost mai buni decât adversarul. Asta e important. Când Olaru are două săptămâni de pauză, e o problemă pentru el, vrea să joace din trei în trei zile. Dacă-l ții în pauză…

Reclamă

Am demonstrat că suntem echipă mare, la 1-0 trebuia să vină Farul peste noi. Nu ne-am retras, am pasat în stil de echipă mare. Ții mingea la tine când e 1-0, nu ți-e frică și dai în ea huba-buba.

Nu e decisiv meciul cu Craiova, dar dacă-i batem, cred că da. Dar nu vreau să mai vorbesc, mă apucă iar trufie. Rotaru are echipa mai valoroasă, în prima repriză cu Rapid, echipa atât de slabă nu am văzut. Nu mi-e frică de Rotaru după ce-l bat 6-0. Dacă vom câștiga, sunt zece puncte și după…”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali, verdict despre Florinel Coman după victoria cu Farul. L-a comparat cu Mitriță

Gigi Becali a oferit un verdict despre Florinel Coman după victoria cu Farul. După ce roș-albaștrii au obținut 3 puncte importante în lupta pentru titlu, patronul acestora a ținut să facă o serie de declarații, pentru a „clarifica anumite amănunte”.

Reclamă 4 / 0/3

Patronul de la FCSB a vorbit despre situația lui Florinel Coman, imediat după victoria cu Farul. Acesta a spus că nu știe nimic despre interesul din zona arabă pentru vedeta sa. „Pe cuvânt că nu ştiu nimic! Eu m-am bucurat că nu a jucat bine Coman la echipa naţională ca să nu îl cumpere, să nu plătească cineva clauza. Nu mai pot să îi schimb clauza. Dar să joace… vreau să intru în Liga Campionilor, după poate să plece. Fără Coman suntem ce e Craiova fără Mitriţă. Mitriţă e fotbalist, îmi e frică de el! Coman poate e puţin mai eficient decât el. Mitriţă e fotbalist, mare fotbalist. Nu înţeleg de ce nu îl ia la echipa naţională. Am înţeles că Edi nu e duşmănos şi că nu ţine râcă. Nu îmi convine să nu fie convocat Florinel, e pentru bucuria lui. Niciodată în locul lui Coman nu poate juca cineva titular în partea aia. Treaba lui Edi, el a calificat naţionala. Orice face, face bine”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

Va câştiga Simona Halep cel puţin un turneu în 2024? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...