Verdictul specialistului după eliminarea lui Darius Olaru din FCSB – FC Botoșani: "Eu asta nu înțeleg" - Antena Sport

„O victorie amară, din păcate am luat acel cartonaş roşu. Cred că am făcut o partidă bună, am alergat unul pentru altul. Meritam victoria. Am încercat să ne închidem, să profităm şi ştiam că mai aveam situaţii de atac. Ei nu şi-au creat ocazii. Am început rău a doua repriză, dar noroc că a venit acel roşu şi am putut să ne facem jocul.

Eu nu am realizat pe moment, dar am văzut reluarea și nu știu dacă își poate da seama de intensitate. Intrarea a fost periculoasă, dar nu i-am prins piciorul deloc, eu i-am prins piciorul între picioare. Cred că a dat mai mult pentru intrare, nu a fost contact din plin. Cel mai important a fost acest meci pentru că s-a încurcat şi Rapid. Ne motivăm de la meci la meci şi trebuie să menţinem această diferenţă. Trebuie să continuăm la fel. Știam că s-a încurcat Rapid, erau foarte importante punctele. Trebuie să continuăm să muncim la fel și vor veni rezultatele în continuare„, a spus Darius Olaru la digisport.ro.