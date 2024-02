"O victorie amară!" Olaru a explicat eliminarea din meciul cu Botoşani: "Intrarea a fost periculoasă, dar nu i-am prins piciorul" - Antena Sport

Reclamă

„O victorie amară, din păcate am luat acel cartonaş roşu. Cred că am făcut o partidă bună, am alergat unul pentru altul. Meritam victoria. Am încercat să ne închidem, să profităm şi ştiam că mai aveam situaţii de atac. Ei nu şi-au creat ocazii. Am început rău a doua repriză, dar noroc că a venit acel roşu şi am putut să ne facem jocul.

Eu nu am realizat pe moment, dar am văzut reluarea și nu știu dacă își poate da seama de intensitate. Intrarea a fost periculoasă, dar nu i-am prins piciorul deloc, eu i-am prins piciorul între picioare. Cred că a dat mai mult pentru intrare, nu a fost contact din plin. Cel mai important a fost acest meci pentru că s-a încurcat şi Rapid. Ne motivăm de la meci la meci şi trebuie să menţinem această diferenţă. Trebuie să continuăm la fel. Știam că s-a încurcat Rapid, erau foarte importante punctele. Trebuie să continuăm să muncim la fel și vor veni rezultatele în continuare„, a spus Darius Olaru la digisport.ro.

FCSB – FC Botoşani 3-2. Victorie uriaşă pentru echipa lui Charalambous

Bucureştenii au deschis scorul în minutul 7, prin Florinel Coman, dar gazdele s-au văzut în inferioritate numerică din minutul 18, când Nana Antwi a fost eliminat cu roşu direct. Chiar şi cu un om în minus, FCSB a avut o bară, prin Octavian Popescu, în minutul 25 şi la pauză a fost 1-0 pentru gazde. Imediat după startul reprizei secunde moldovenii au înscris prin Margiotta, arbitrul Cătălin Buşi a anulat golul, dar l-a acordat după intervenţia VAR şi a fost 1-1 din minutul 48.

Juan Kaprof a primit şi el cartonaş roşu, în minutul 57, restabilind egalitatea numerică pe teren. FCSB a pus presiune şi Dawa a înscris cu capul, în minutul 71, gol care a avut nevoie de validarea VAR. Florinel Coman a înscris din nou în minutul 76 , a făcut 3-1 şi a ajuns la 12 goluri înscrise. Însă Olaru a fost eliminat în minutul 86, după consultarea VAR, iar Ofosu a reuşit să reducă din diferenţă în minutul 90+4.

S-a încheiat 3-2 pentru FCSB, care a ajuns la 58 de puncte şi este lider în Superligă, cu zece puncte în faţa echipelor de pe locurile 2 şi 3. FC Botoşani e pe ultimul loc, cu 20 de puncte.

