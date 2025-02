Verdictul specialistului după faza controversată din U Cluj - Rapid 2-1! Care ar fi fost decizia corectă - Antena Sport

„Dumneavoastră ar trebui să spuneţi concluziile, mie îmi e jenă de ce s-a întâmplat! Am avut ocazii, nu am văzut în viaţa mea, ascundeau mingile. Eu nu aş putea să fac aşa ceva, jenant! Am vrut să mă duc la arbitru, nu înţeleg de ce au mai inventat VAR-ul ăsta.

L-am văzut cu Buzăul, i-a dat puţin pe faţă şi a fost penalty. Acum ce a fost? Sunt de 20 de ani în cariera asta, îl calcă de la spate, e penalty cât casa. Închid ochii o dată, închid de două ori. Spuneţi-mi un meci în care Rapid a fost avantajată. Cu ce să ne luptăm, cu ce să venim? Aşa nu avem cum!

Poate Cojocaru nu a văzut, dar la VAR… poate să vină şi Crăciunescu, şi Porumboiu, şi Avram, şi Zotta… nu au cum să îmi spună că nu a fost penalty. Penalty clar! Penalty! Nici nu mai vreau să vorbesc!”, a declarat Marius Şumudică, conform sursei citate.