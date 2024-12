Veste uriaşă primită de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului Dinamo - Rapid! Jucătorul care s-a recuperat şi e apt de joc - Antena Sport

Zeljko Kopic a primit o veste uriaşă, înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Hakim Abdallah s-a refăcut la timp şi va putea evolua în duelul „de foc” de pe Arena Naţională.

Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid se va disputa duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20:00. Înaintea acestei partide, ambele echipe vor evolua în Cupa României: „câinii” vor întâlni Petrolul, iar giuleştenii vor avea un duel „de foc” cu CFR Cluj, pentru primul loc din grupă.

Veste uriaşă primită de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului Dinamo – Rapid

Andrei Nicolescu a fost cel care a dezvăluit faptul că Hakim Abdallah s-a refăcut şi ar putea evolua chiar şi în duelul cu Petrolul, din Cupa României. Administratorul special al „câinilor” a transmis însă că decizia îi va aparţine lui Zeljko Kopic.

„Aseară (n.r. luni, 16 decembrie) am avut o discuție cu Abdallah. Am avut o mică petrecere cu echipa. A zis că e ok. Din punct de vedere fizic, el speră să poată juca în ultimele două meciuri. Decizia nu e la mine, ci la antrenori”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Hakim Abdallah a ratat ultimele două meciuri ale lui Dinamo din Liga 1, cu Gloria Buzău şi cu Poli Iaşi, ambele câştigate de „câini”. Atacantul s-a accidentat în duelul cu Metalul Buzău, încheiat cu scorul de 0-0, în etapa precedentă din grupele Cupei României.