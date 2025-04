Victor Angelescu a venit cu Marius Şumudică la conferinţa de presă! Anunţul categoric al acţionarului de la Rapid: "Declaraţiile au fost foarte clare" - Antena Sport

Acţionarul giuleştenilor a ţinut neapărat să fie alături de Marius Şumudică la această conferinţă de presă şi să pună capăt tuturor zvonurilor . Angelescu a transmis că antrenorul are parte de toată susţinerea conducerii şi că relaţia dintre ei este foarte bună:

Relația dintre club și Marius Șumudică a fost, tot timpul, una cât se poate de bună. E normal ca eu sau alți oameni din club să intre în emisiuni, dar se pare că se creează foarte multă vâlvă și nu prea înțeleg de ce.

Eu am o relație foarte bună cu Marius și am avut-o încă de când a venit, iar acum cred că e și mai bună pentru că ne-am cunoscut în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul și să mergem mai departe”, a declarat Victor Angelescu, la conferinţa de presă.

Victor Angelescu merge la Buzău alături de jucătorii Rapidului: „Este cel mai important meci de până acum”

De asemenea, Victor Angelescu va merge şi el la Buzău, pentru meciul cu Metalul. Acţionarul minoritar a subliniat din nou cât de important este meciul din sferturile de finală ale Cupei României: