Victor Pițurcă îl face praf pe Darius Olaru: “La fiecare atingere, mima și cădea”

Darius Olaru a fost căpitanul celor de la FCSB, dar și unul dintre fotbaliștii chemați la naționala României. Totuși, Victor Pițurcă strâmbă din nas atunci când aude de el.

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După ce Olaru s-a transferat oficial în Belgia, la Union Saint-Gilloise, fostul selecționer l-a taxat pentru simulările pe care le avea în Liga 1.

„Olaru e norocos că a ajuns la vicecampioana Belgiei, nu este ușor să pătrunzi acolo. Important este ce va face acolo. Eu zic că e un pas uriaș înainte pentru Olaru. Depinde foarte mult de el să se impună, pentru că fotbalul din Belgia este destul de dur.

Este alt ritm față de campionatul nostru. Să nu văd că, după un an de zile, se vorbește că revine iar la FCSB, cum s-a întâmplat cu alți jucători. Este foarte important să-și schimbe acele gesturi, pentru că nu mai merge cum se întâmpla aici… la fiecare atingere, mima și cădea.

Eu sper să reușească, deoarece este un jucător cu calități bune. Sper să reprezinte bine fotbalul românesc în campionatul belgian, pentru ca și alți jucători să facă pasul acolo”, a declarat Victor Pițurcă, pentru ProSport.