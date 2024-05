Viitorul lui Zeljko Kopic, pus sub semnul întrebării după ce Dinamo a rămas în Liga 1: "E o problemă! Mă așteptam la mai mult" - Antena Sport

Dinamo şi-a asigurat menţinerea în Liga 1, după barajul cu Csikszereda. „Câinii” au câştigat cu 2-0, la general, însă au suferit în duelul retur, încheiat cu scorul de 0-0.

„Sunt mulţumit că am rămas în Liga 1. Nu am jucat bine pe plan ofensiv, am vut probleme când am încercat să menţine posesia. Nu a fost uşor deloc. Am încercat să ne menţinem concentrarea, dar sunt mulţumit, îi înţeleg pe jucători. Nu e momentul să discut despre viitorul meu.

Trebuie să fim fericiţi că ne-am atins obiectivul, e al patrulea sezon la rând când clubul are probleme. Trebuie să discutăm despre tot, să dăm tot ce putem să evităm astfel de situaţii, să nu mai jucăm astfel de meciuri. Când iei în considerare contextul, e un succes că am rămas.

Cred că a fost o situaţie grea, toată lumea ştie că Dinamo nu trebuie să fie aici. Vreau să spun că Ovidiu Burcă este parte din acest succes, să-i spunem succes. E parte din asta. Şi eu am dat totul, sunt mulţumit pentru moment, dar trebuie să vedem ce putem face în continuare”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.